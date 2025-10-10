La polizia di Modena ha arrestato un tunisino di 19 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. Nella tarda mattina di ieri, la Squadra Volante, in servizio di controllo del territorio in zona stazione autocorriere, nel transitare in via Fabriani, ha notato il giovane, persona già conosciuta alle Forze dell’ordine, in sella ad una bicicletta, il quale alla vista della Polizia ha tentato di eludere un eventuale controllo svoltando in via Aliprandi, dove ha lanciato a terra un panetto di sostanza resinosa e una scatolina di metallo, contenente 5 involucri, subito recuperati dagli agenti e risultati essere - da successiva prova narcotest - rispettivamente 100,30 grammi di hashish e 3,92 grammi di cocaina. Inseguito, gli agenti lo hanno raggiunto in via Monte Kosica, dove lo hanno definitivamente bloccato.
Questa mattina all’esito dell’udienza, Il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora a Modena.
Modena, spaccio stazione autocorriere: arrestato un tunisino 19enne
Disposta nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora a Modena
