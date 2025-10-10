Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, spaccio stazione autocorriere: arrestato un tunisino 19enne

Modena, spaccio stazione autocorriere: arrestato un tunisino 19enne

Disposta nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora a Modena

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

La polizia di Modena ha arrestato un tunisino di 19 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. Nella tarda mattina di ieri, la Squadra Volante, in servizio di controllo del territorio in zona stazione autocorriere, nel transitare in via Fabriani, ha notato il giovane, persona già conosciuta alle Forze dell’ordine, in sella ad una bicicletta, il quale alla vista della Polizia ha tentato di eludere un eventuale controllo svoltando in via Aliprandi, dove ha lanciato a terra un panetto di sostanza resinosa e una scatolina di metallo, contenente 5 involucri, subito recuperati dagli agenti e risultati essere - da successiva prova narcotest - rispettivamente 100,30 grammi di hashish e 3,92 grammi di cocaina. Inseguito, gli agenti lo hanno raggiunto in via Monte Kosica, dove lo hanno definitivamente bloccato.
Questa mattina all’esito dell’udienza, Il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora a Modena.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Sassuolo, spaccio di hashish e sostanze dopanti: in carcere italiano 36enne

Sassuolo, spaccio di hashish e sostanze dopanti: in carcere italiano 36enne

Modena, al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale

Modena, al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale

Modena, furto in autovetture in via Buozzi: divieto di dimora per un marocchino

Modena, furto in autovetture in via Buozzi: divieto di dimora per un marocchino

Cittadella Vis Modena, cresce la Scuola Calcio

Cittadella Vis Modena, cresce la Scuola Calcio

Presidio per la sicurezza: le voci dei modenesi in piazza

Presidio per la sicurezza: le voci dei modenesi in piazza

'Rivogliamo una Modena sicura'

'Rivogliamo una Modena sicura'

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Incidente in moto in Sardegna: perde la vita il modenese Aimo Saetti

Incidente in moto in Sardegna: perde la vita il modenese Aimo Saetti

Tragedia familiare a Castelfranco: uccide la moglie poi muore gettandosi dalla finestra

Tragedia familiare a Castelfranco: uccide la moglie poi muore gettandosi dalla finestra

Modena, 31enne travolto e ucciso mentre attraversa la tangenziale

Modena, 31enne travolto e ucciso mentre attraversa la tangenziale

Bologna, scoperta associazione a delinquere che gestiva 'diplomifici'

Bologna, scoperta associazione a delinquere che gestiva 'diplomifici'

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Donna aggredita in viale Storchi a Modena, denunciato tunisino 31enne

Donna aggredita in viale Storchi a Modena, denunciato tunisino 31enne

Fermano auto e scoprono grande commercio di droga: quattro arresti e 13 kg sequestrati

Fermano auto e scoprono grande commercio di droga: quattro arresti e 13 kg sequestrati

Aggredita in pieno giorno vicino all’autostazione: salvata da un gruppo di studenti

Aggredita in pieno giorno vicino all’autostazione: salvata da un gruppo di studenti

Carpi, ciclista travolta da un’auto in via Nuova Ponente: grave una 31enne

Carpi, ciclista travolta da un’auto in via Nuova Ponente: grave una 31enne