Modena, furto in autovetture in via Buozzi: divieto di dimora per un marocchino

Nella primissima mattinata di ieri, intorno alle 6, la Squadra Volante è intervenuta in via Buozzi dove era stata segnalata da un residente la presenza di un uomo, vestito con abiti scuri, che con fare sospetto si aggirava tra i veicoli in sosta lungo la strada, dopo aver fatto scattare l’allarme di un’autovettura ed essersi introdotto a rovistare nel suo interno.

Giunti sul posto, gli agenti hanno sorpreso l’uomo nascosto tra due veicoli. In mano brandiva un cacciavite. Subito bloccato, è stato trovato in possesso anche di un coltello a serramanico, che gli agenti hanno appurato successivamente essere stato prelevato da una delle auto in sosta in cortile, di cui aveva danneggiato il deflettore anteriore destro.

Da un immediato sopralluogo e sulla scorta delle informazioni assunte dalla testimone, è emerso che l’indagato ha verosimilmente visitato in sequenza quattro veicoli parcheggiati nell’area cortiliva di uno stabile e lungo le vie Buozzi e Diena, oltre ad un garage, trovato completamente a soqquadro. Nelle immediate vicinanze, è stato rinvenuto un martello da cantiere, utilizzato probabilmente per infrangere i vetri di due veicoli, uno zaino e una coperta rosa, riconsegnati ai legittimi proprietari.

Questa mattina, all’esito dell’udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Modena.

