Parisi (Modena Civica): 'Agenzia Casa non tutela più i cittadini fragili. Serve revisione del progetto'

'La situazione abitativa a Modena sta diventando sempre più preoccupante. Negli ultimi mesi sono aumentate le segnalazioni di famiglie e persone fragili che, pur avendo ottenuto un alloggio tramite Agenzia Casa, si trovano oggi senza tutele a seguito della disdetta del contratto da parte dei proprietari. È inaccettabile che il Comune resti fermo di fronte a chi rischia di perdere la propria casa'. Lo dichiara la consigliera comunale Katia Parisi (Modena Civica).

Parisi ha presentato un’interrogazione a risposta orale per chiedere chiarimenti alla Giunta e dati aggiornati sulla gestione del progetto Agenzia Casa, sottolineando che il Regolamento comunale (Delibera C.C. n. 79/2007, modificata n. 33/2013) non prevede alcun obbligo di ricollocamento per gli assegnatari nel caso in cui il proprietario decida di interrompere il contratto.

'È una grave lacuna normativa – spiega Parisi –. Un progetto nato per garantire sicurezza abitativa non può trasformarsi in una trappola burocratica che lascia sole le persone più deboli. Il Comune deve farsi carico di questi casi, non limitarsi a prenderne atto'.

La consigliera chiede che l’Amministrazione comunale renda pubblici i dati sugli alloggi acquisiti e messi a disposizione nel 2024 e nel 2025 nell’ambito di Agenzia Casa, specificando quante unità sono realmente attive e quante disdette sono pervenute dai proprietari; chiarisca quali misure concrete siano previste per tutelare gli assegnatari che perdono l’abitazione e avvii una revisione del regolamento, per introdurre una clausola di tutela in caso di disdetta.

'Alla luce delle difficoltà e delle continue segnalazioni – conclude Parisi – è doveroso chiedersi se Agenzia Casa sia ancora un progetto attuale, efficace e coerente con i bisogni di oggi. Servono strumenti nuovi, più giusti e più moderni, capaci di dare risposte vere a chi vive il dramma di non sapere dove andare a vivere'.

