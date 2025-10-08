Modena: furto nella notte in un bar alla Madonnina, 23enne moldavo arrestato

La Polizia di Modena ha arrestato moldavo di 23 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, per furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale.

Intorno alle 2 di questa mattina, la Squadra Volante è intervenuta in zona Madonnina in quanto era scattato l’allarme antiintrusione di un bar e personale della vigilanza privata, dalle immagini del sistema di videosorveglianza interna, aveva notato un uomo con scarpe rosse che si era introdotto nel locale.

Gli agenti giunti in prossimità del bar hanno notato la presenza di un uomo nascosto dietro un cespuglio che alla vista della Polizia ha tentato invano la fuga con due bottiglie in mano. Raggiunto, è stato bloccato prima che potesse scavalcare una rete di recinzione di metallo.

Il giovane, in stato di ebbrezza, è stato trovato in possesso di due bottiglie di birra e diversi pacchetti di chewing gum. Nelle immediate vicinanze del cespuglio dove si era nascosto, vi era anche una busta contenente altre sei bottiglie di birra integre e numerosi cocci di vetro sparsi a terra.

Da un immediato sopralluogo, gli operatori hanno potuto constatare il danneggiamento della porta d’ingresso del locale e del registratore di cassa.

L’uomo è stato anche sanzionato amministrativamente per manifesta ubriachezza.

Questa mattina, il Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

