Modena protagonista del 63esimo congresso di Chirurgia della Mano
Il dottor Leti Acciaro eletto segretario. La dottoressa Petrella ha vinto il Premio Caroli
Per questo motivo, la SICM ha deciso di inviare al Comune di Modena una richiesta ufficiale per dedicare l’anno prossimo una strada ad Augusto Bonola, in occasione dei cinquant’anni dalla morte'.La SICM è una Società di alta specialità e specifiche capacità tecniche, in particolare microchirurgiche. È proprio la valorizzazione e lo sviluppo di queste particolari competenze, traumatologiche e ricostruttive, a rappresentare il principale obiettivo e sforzo dei prossimi anni del Direttivo Nazionale della SICM.'Per noi è prioritario il completamento, a livello delle singole regioni, del percorso organizzativo della Rete Mano Nazionale, definito nell’accordo Stato-Regioni del febbraio 2022. Sarà centrale il ruolo di tenere all’interno della SICM i rapporti e costituire un punto di riferimento fermo per i singoli soci, quanto per le maggiori scuole e strutture complesse, che costituiscono l’ossatura, ancora troppo poco omogenea da Nord a Sud, della Chirurgia della mano nazionale.
'Si tratta di 4 casi in cui il risultato è stato messo in crisi da una gestione impropria della fase post-operatoria da parte dei pazienti oppure per ulteriori incidenti intercorsi, di cui sono stati analizzati e discussi i trattamenti di salvataggio' – ha spiegato la dottoressa Petrella.
