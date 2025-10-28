È scomparso ieri, all’età di sessantanove anni, don Paolo Malavasi. A darne notizia la Diocesi di Modena. 'L’arcivescovo Erio Castellucci, il presbiterio diocesano e le comunità da lui servite lo ricordano nella preghiera, unitamente ai suoi familiari' - si legge in una nota della Curia
Nato il 30 maggio 1956, don Malavasi è stato monaco dell’Ordine di San Benedetto dal 22 novembre 1982. Nel 2004 è stato eletto priore conventuale e parroco di San Pietro, ricoprendo i suddetti incarichi fino al 2012. Nello stesso anno è diventato collaboratore parrocchiale nella comunità di Pavullo nel Frignano.
Successivamente, dal 2018 è stato incardinato nell’arcidiocesi di Modena-Nonantola e ha prestato servizio come collaboratore parrocchiale nella comunità di San Filippo e Giacomo, a Finale Emilia.
Il funerale di don Malavasi si terrà domani, mercoledì 29 ottobre, alle 15.00, a Collegara, nella chiesa di Santa Maria Assunta.
Morto Don Paolo Malavasi: chiesa modenese in lutto
Era stato priore del convento e parroco di San Pietro a Modena, aveva 69 anni
