Morto Don Paolo Malavasi: chiesa modenese in lutto

È scomparso ieri, all’età di sessantanove anni, don Paolo Malavasi. A darne notizia la Diocesi di Modena. 'L’arcivescovo Erio Castellucci, il presbiterio diocesano e le comunità da lui servite lo ricordano nella preghiera, unitamente ai suoi familiari' - si legge in una nota della Curia



Nato il 30 maggio 1956, don Malavasi è stato monaco dell’Ordine di San Benedetto dal 22 novembre 1982. Nel 2004 è stato eletto priore conventuale e parroco di San Pietro, ricoprendo i suddetti incarichi fino al 2012. Nello stesso anno è diventato collaboratore parrocchiale nella comunità di Pavullo nel Frignano.



Successivamente, dal 2018 è stato incardinato nell’arcidiocesi di Modena-Nonantola e ha prestato servizio come collaboratore parrocchiale nella comunità di San Filippo e Giacomo, a Finale Emilia.



Il funerale di don Malavasi si terrà domani, mercoledì 29 ottobre, alle 15.00, a Collegara, nella chiesa di Santa Maria Assunta.

