Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Morto Don Paolo Malavasi: chiesa modenese in lutto

Morto Don Paolo Malavasi: chiesa modenese in lutto

Era stato priore del convento e parroco di San Pietro a Modena, aveva 69 anni

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Udicon

È scomparso ieri, all’età di sessantanove anni, don Paolo Malavasi. A darne notizia la Diocesi di Modena. 'L’arcivescovo Erio Castellucci, il presbiterio diocesano e le comunità da lui servite lo ricordano nella preghiera, unitamente ai suoi familiari' - si legge in una nota della Curia

Nato il 30 maggio 1956, don Malavasi è stato monaco dell’Ordine di San Benedetto dal 22 novembre 1982. Nel 2004 è stato eletto priore conventuale e parroco di San Pietro, ricoprendo i suddetti incarichi fino al 2012. Nello stesso anno è diventato collaboratore parrocchiale nella comunità di Pavullo nel Frignano.

Successivamente, dal 2018 è stato incardinato nell’arcidiocesi di Modena-Nonantola e ha prestato servizio come collaboratore parrocchiale nella comunità di San Filippo e Giacomo, a Finale Emilia.

Il funerale di don Malavasi si terrà domani, mercoledì 29 ottobre, alle 15.00, a Collegara, nella chiesa di Santa Maria Assunta.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli più Letti Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos

Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos

Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli

Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli

Cosa mangiare a pasto, i segreti per la longevità: domani Franco Berrino al Bper Forum di Modena

Cosa mangiare a pasto, i segreti per la longevità: domani Franco Berrino al Bper Forum di Modena

Sabato, Modena di nuovo bloccata dalla Street Parade, lo sballo di strada, ora contro la guerra

Sabato, Modena di nuovo bloccata dalla Street Parade, lo sballo di strada, ora contro la guerra

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti Modena, la canonica della parrocchia è in vendita, i parrocchiani insorgono

Modena, la canonica della parrocchia è in vendita, i parrocchiani insorgono

Gran giorno per Mirandola: apre il corso di laurea Bioingegneria Unimore

Gran giorno per Mirandola: apre il corso di laurea Bioingegneria Unimore

Modena, ampliamento Cpc: ok a progetto esecutivo per riqualificare via del Tirassegno

Modena, ampliamento Cpc: ok a progetto esecutivo per riqualificare via del Tirassegno

Modena, tra via Virgilio e via Emilia Ovest nasce la rotonda della bottiglia di Balsamico

Modena, tra via Virgilio e via Emilia Ovest nasce la rotonda della bottiglia di Balsamico