Gran giorno per Mirandola: apre il corso di laurea Bioingegneria Unimore

L'apertura dei nuovi corsi accademici di bioingegneria per l'innovazione in Medicina nel nuovo polo culturale il Pico. Due elementi che sono motivo di grande soddisfazione per l'amministrazione comunale di Mirandola e per tutto il territorio cuore e centro del biomedicale italiano.Si è svolta questa mattina, Lunedì 27 Ottobre 2025, presso il Polo Culturale “Il Pico” di Mirandola, la cerimonia di avvio dei corsi accademici di Bioingegneria per l’Innovazione in Medicina, curriculum “Dispositivi Biomedici”. L’iniziativa nasce da un accordo tra Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Comune di Mirandola, Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola e Unione Comuni Modenesi Area Nord, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna.Il Corso di Laurea magistrale in Bioingegneria per l’Innovazione in Medicina, organizzato congiuntamente con le Università di Trento e Verona, ha sede amministrativa a Modena e afferisceal Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”.Il percorso forma professionisti altamente qualificati nel campo della diagnostica, della terapia e delle tecnologie sanitarie, con competenze avanzate nella progettazione e nello sviluppo di dispositivi biomedici. L’attivazione delle lezioni a Mirandola è resa possibile grazie ad una convenzione tra Unimore e Comune di Mirandola, che prevede l’utilizzo di alcuni spazi del Polo Culturale “Il Pico”.È inoltre in fase di definizione un ulteriore accordo per l’impiego di aule e laboratori presso l’ITS Biomedicale, nell’ambito di una collaborazione che unisce università, formazione tecnica e sistema produttivo del distretto biomedico mirandolese.All’inaugurazione hanno preso parte il Sindaco di Mirandola Letizia Budri, il Rettore Carlo Adolfo Porro, il Presidente UCMAN Claudio Poletti, la Presidente della Commissione V regionale Maria Costi e il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola Francesco Vincenzi. Sono intervenuti inoltre il professor Jonathan Mapelli, referente del corso di laurea per Unimore, e Giuliana Gavioli dell’ITS Biomedicale.“Questo passo per noi ha un valore concreto, più che simbolico – sottolinea il- Significa portare la formazione universitaria in un territorio che da decenni rappresenta una realtà industriale e scientifica di primo piano. L’obiettivo è creare connessioni reali tra ricerca, impresa e didattica, in modo che gli studenti possano trovare qui un contesto fertile di crescita. La presenza di Unimore a Mirandola si inserisce in un progetto di lungo periodo, condiviso con le istituzioni e con il mondo produttivo, per costruire una rete di competenze che risponda ai bisogni di innovazionee salute di un distretto che guarda al futuro.”“L’avvio del corso di laurea in Bioingegneria per l’innovazione in medicina presso il Polo Culturale “Il Pico” - commenta il- rappresenta un traguardo di straordinaria importanza per Mirandola e per tutto il territorio dell’Area Nord. È il frutto di una collaborazione virtuosa tra istituzioni, Università e Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, che con visione, impegno e senso di comunità hanno reso possibile un progetto capace di coniugare formazione, ricerca e sviluppo. Questo nuovo percorso universitario consolida il legame profondo tra il territorio e il suo distretto biomedicale, motore di innovazione e di eccellenza riconosciuto a livello internazionale. Offrirà ai giovani nuove opportunità di crescita e contribuirà a rafforzare la competitività e il know-how che da sempre contraddistinguono la nostra area.”“È un investimento sul futuro e sulle persone – conclude il sindaco - un passo significativo per una comunità che crede nel sapere, nella ricerca e nella conoscenza come motori di progresso e di sviluppo sostenibile.”“Lasottolinea il presidente Francesco Vincenzi - ha sostenuto l’istituzione del Corso di Laurea in Ingegneria dei Sistemi Medicali per la Persona a Mirandola, con la consapevolezza che la qualità e l’efficacia dei sistemi di educazione, istruzione e formazione rivestano un’importanza cruciale per lo sviluppo socio-economico della comunità residente nell’Area Nord di Modena.Questi ambiti costituiscono infatti una base essenziale per lo sviluppo personale, l’integrazione sociale e l’occupabilità delle nuove generazioni.”“La Fondazione – conclude il presidente - pone al centro dei suoi interventi i giovani e la loro formazione, e considera il sapere scientifico un elemento imprescindibile per lo sviluppo del territorio e la crescita della comunità», dichiara Francesco Vincenzi, Presidente della Fondazione CRMIR. «L’Università svolge, da questo punto di vista, una funzione determinante, in quanto strumento essenziale di trasmissione del sapere e di produzione di nuove conoscenze. Alla luce di queste considerazioni, la sinergia con UNIMORE non solo viene confermata con l’inaugurazione dell’anno accademico 2025/2026 ma rafforzata ulteriormente, grazie a uno straordinario impegno erogativo da parte della Fondazione per i prossimi quindici anni.”