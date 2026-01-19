Aggrediscono una coppia in un ristorante a Mirandola: denunciati 3 argentini e un italiano

La polizia di Mirandola ha denunciato tre cittadini argentini e un cittadino italiano per lesioni personali in concorso.

Lo scorso mese di novembre i quattro avevano aggredito, prima verbalmente e poi fisicamente, una coppia di clienti seduta al tavolo accanto a loro, ritenendo che i due genitori nel rimproverare il figlio di due anni, che stava recando disturbo agli altri, avessero utilizzato maniere educative inappropriate ed eccessive.

Dopo una breve discussione, i quattro avevano colpito con pugni e calci prima il padre, facendolo rovinare a terra, poi anche la madre.

L’attività d’indagine condotta dagli agenti del Commissariato di P.S. di Mirandola ha permesso – grazie all’analisi delle immagini di video sorveglianza cittadina e alla collaborazione della Polizia Locale – di risalire all’identità dei quattro indagati.

La loro posizione è ora al vaglio della Divisione Anticrimine, che sta valutando l’eventuale adozione di misure di prevenzione.