Eccellenza, un altro colpo nel finale per la Cdr Mutina

Il tabellino

Parte forte l’Atletic Cdr Mutina che nel primo tempo domina l’incontro senza concedere nulla agli avversari. I suoi attacchi sono un po’ sterili e non impensieriscono mai seriamente Calzati. Al 17’ prima azione ospite con Hajbi che arriva sino al limite indisturbato ma non tira, passa a Hoxha che viene chiuso e non riesce a tirare. Al 19’ azione di Hoxha sulla sinistra, palla in area per Panzanato che fa la sponda per Caselli Andrea ma il suo tiro finisce alto. Al 26’ calcio di punizione dal limite per gli ospiti, tiro di Cuochi parato facilmente da Calzati. Al 30’ Panzanato si presenta solo davanti a Calzati ma il suo tiro è debole e non impegna il portiere di casa. Al 31’ è Fantastico a provare il tiro, la palla finisce altissima sopra la traversa. Infine al 39’ è Hoxha a provare il tiro in area ma è il suo compagno Fantastico a respingerlo. Nella ripresa il Corticella osa maggiormente e la partita diventa più spettacolare. Al 10’ st ancora azione per gli ospiti con una punizione sulla sinistra appena fuori area: Caselli Andrea tira direttamente in porta ma alto.Al 12’ st il Corticella, alla prima azione offensiva, passa in vantaggio: Sene difende bene palla in area, la scarica su Baccolini che crossa sul palo opposto dove trova Luccarini, il numero 2 la mette in area piccola dove il più lesto è Santaniello che la scaraventa in rete. L’Atletic Cdr Mutina si riversa in area Corticella ma rischia dei contropiedi: al 25’ è Sene che si invola in contropiede, prova il diagonale che Auregli para. Al 28’ st è Chiossi a provare il tiro da lontano che Auregli para facilmente. Sul capovolgimento di fronte, palla a Cremaschi sulla destra, perfetto cross per la testa di Hoxha che la gira perfettamente indirizzando il pallone là dove Calzati non può arrivare portando in parità i suoi. Al 34’ st è ancora il Corticella vicino al gol: cross di Vasta per Cisotto che in area la gira perfettamente, gran respinta di Auregli, il pallone è in area piccola dove nasce un batti e ribatti molto pericoloso per gli ospiti ma concluso con un rinvio lungo. Al 39’ st Hoxha prova lui il cross per Gollini che trova Calzati pronto alla parata. Al 44’ st calcio d’angolo per la squadra ospite: batte Hoxha che restituisce il “favore” a Cremaschidonagli una gran palla, girata di testa su cui Calzati tocca deviando la sfera sul palo e poi in gol.È il gol vittoria. Al 5’ di recupero va Teggi in contropiede ma Calzati esce bene.CORTICELLA-ATLETIC CDR MUTINA 1-2Marcatori: 12’ st Santaniello (CO), 29’ st Hoxha (ACM), 44’ st Cremaschi (ACM)CORTICELLA: Calzati 6, Luccarini 6.5 (45’ st Cianciulli sv), Cantelli 6, Chiossi 6 (45’ st Bazzani sv), Caselli L. 6, Salcuni 6, Baccolini 6.5 (33’ st Cisotto sv), Pescatore 6 (33’ Vasta 6), Sene 6, Caniato 6 (30’ st Tonelli sv), Santaniello 6.5. A disp.: Arcamone, Fini, Dragona, Manga. All. CavinaATL. CDR MUTINA: Auregli 6, Boilini 6, Hajbi 5.5 (29’ st Gargano), Caselli A. 6, Serra 6, Vacondio 6, Cuoghi 6 (38’ st Gualdi), Caselli M. 6 (18’ st Cremaschi 7.5), Fantastico 5.5 (33’ st Gollini 6), Hoxha 7, Panzanato 5.5 (23’ st Teggi 6). A disp.: Schena, Lazzaretti, Mazzoni, Bellucci. All. PaganelliArbitro: Battilani di Imola 5.5Collaboratori: Craparo di Parma e Martini di ImolaAmmoniti: Chiossi, Caselli L., Salcuni, Santaniello, Calzati, Baccolini (CO), Caselli M., Hajbi, Cremaschi (ACM)Calci d’angolo: 6 a 1 per Atletic Cdr MutinaMinuti di recupero: 1’ nel primo tempo, 5’ nel secondo tempo