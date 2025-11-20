Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Serie D, Cittadella Vis Modena. Biagini: 'La Serie C? No, per adesso no, un passo alla volta'

'Siamo ambiziosi, ma vogliamo esserle con consapevolezza e facendo un percorso'

Alberto Biagini, direttore sportivo della Cittadella, ha rilasciato una intervista a TuttoMercatoWeb.com.

Come giudica l’avvio di stagione della sua squadra?

'Molto positivo. Siamo soddisfatti dell’andamento avuto finora, che ci sta ponendo nella zona nobile della classifica. Faremo del nostro meglio per rimanerci il più a lungo possibile, anche se non sarà facile visto il livello degli avversari: rischio di diventare noioso e ripetitivo nell’affermare che il girone D è il più difficile di tutta la categoria, ma è così. Pistoiese, Desenzano, Piacenza, Pro Sesto, Palazzolo e Lentigione sono squadre che hanno l’obiettivo di conquistare la promozione e sono costruite per vincere. Oltre a queste, diverse squadre sono agguerrite e competitive. Ogni domenica è una battaglia'.

Non ha nominato la sua squadra. Gioca a nascondino?

'No, assolutamente, nessuno si nasconde ma amo essere realista. Anche se qualcuno si diverte a tirarci per la giacca e a inserirci nel gruppo delle pretendenti che ho nominato, il nostro obiettivo è ben diverso, così come il budget investito e la progettualità. L’obiettivo è quello di consolidarci nella categoria, giocare un buon calcio ed essere competitivi in ogni gara. Alla fine guarderemo dove saremo arrivati'.

Quindi, vi accontenterete di una salvezza?

'Assolutamente no, siamo ambiziosi, ma vogliamo esserle con consapevolezza e facendo un percorso.
Cercheremo di stare nella parte sinistra della classifica e proveremo a essere un grattacapo per tutti. Sono nella società di Serie D in cui, se potessi scegliere, vorrei essere. Qui, l’ambizione cammina di pari passo con la progettualità. Ho a che fare con un con una proprietà forte e lungimirante, che ama dare ai progetti delle fondamenta solide. Quindi, ambiziosi sì, ma con i piedi ben saldi a terra'.

Matteo Pierotti

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Cittadella Vis Modena, buon pari col Sasso Marconi

Serie D, Cittadella Vis Modena-Imolese si gioca Budrio

Cittadella Vis Modena, col Desenzano arriva il primo pareggio della stagione

Serie D, il Cittadella Vis Modena col Desenzano fa un pensierino alla vetta

Serie D, mister Gori (Cittadella): 'Abbiamo fatto una grande gara'

Il Cittadella Vis Modena vince ancora: Crema superato 2 a 1

Promozione, la Sanmichelese torna a correre e rifila 4 gol al Correggio. Tutti i tabellini

Volley: Modena celebra i suoi campioni del Mondo Simone Anzani e Luca Porro

Promozione, l'arbitro riconosce l'errore: Castelfranco-Bentivoglio si dovrà rigiocare

Eccellenza, Formigine: sabato col Rolo gara fondamentale

Dilettanti, cambiano tre panchine in Serie D, Eccellenza e Seconda

Padel al Mammut, al via la seconda edizione del 'Torneo Misto di Beneficenza'

Promozione: Solierese, tre punti d'oro contro la Virtus Correggio. I tabellini