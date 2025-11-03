Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Serie D, mister Gori (Cittadella): 'Abbiamo fatto una grande gara'

'Nonostante questi ultimi giorni difficili con alcuni ragazzi come Stopelli, Formato, Carretti e Manzotti alle prese col virus'

Mattia Gori, allenatore della Cittadella, fa i complimenti alla sua squadra dopo la vittoria del Crema che proietta i modenesi a -2 dalla vetta, posizione inimmaginabile fino a due settimane fa. 'Abbiamo fatto una grande gara – spiega il tecnico della Cittadella - nonostante questi ultimi giorni difficili con alcuni ragazzi come Stopelli, Formato, Carretti e Manzotti alle prese col virus. Qualcuno lo abbiamo recuperato all’ultimo, ma ancora una volta il gruppo si è dimostrato unito e chi non aveva avuto tanto spazio come Barozzini ha fatto la differenza: sono felice per lui, ha fatto un gran gol. Quando abbiamo costruito in estate la squadra il mio segno era vederla giocare come abbiamo fatto nel primo tempo e in buona parte del secondo, quindi non ho altro da dire. Il gol subito nel finale? Potevamo evitare di fare il fallo della punizione, abbiamo avuto la palla del 3-0 poco prima e fino a lì non avevamo mai rischiato'.

Marco Della Frera, ds del Crema: 'Onore alla Cittadella, squadra molto forte che ha merito. Unica nota negativa il terreno di gioco: in Serie D certi campi non vanno bene'.

Matteo Pierotti

