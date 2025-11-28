Formigine, in fiamme un trattore agricolo

Questa mattina alle 11 i vigili del fuoco del distaccamento di Sassuolo sono intervenuti in via Bassa Paolucci a Formigine per l'incendio di un mezzo agricolo. Un trattore agricolo in un'azienda ha infatti preso fuoco, fortunatamente non si registrano feriti. La squadra intervenuta ha spento le fiamme che - visto il carico d'incendio del mezzo - si erano propagate velocemente. Sul posto i carabinieri per le indagini e per risalire alle cause dell'incendio.



