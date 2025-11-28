Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Fiorano, spaccio di cocaina: arrestati due marocchini

Per entrambi la misura cautelare del divieto di dimora nel territorio di Modena e provincia

Nel pomeriggio del 26 novembre, i carabinieri di Sassuolo hanno arrestato due uomini, entrambi marocchini, rispettivamente di 24 e di 25 anni per spaccio di sostanze stupefacenti.

Il primo, senza fissa dimora e già sottoposto al divieto di permanenza in Emilia-Romagna, è stato controllato a Fiorano Modenese, mentre si trovava a bordo di un’autovettura. Alla vista dei militari ha tentato di sottrarsi al controllo, venendo però prontamente bloccato. La successiva perquisizione ha portato al sequestro di 11 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 17 grammi, oltre a denaro contante ed a un telefono cellulare, utilizzato verosimilmente per intrattenere contatti con gli acquirenti.

All’interno del veicolo vi era la presenza anche di un pacco proveniente da un acquisto e-commerce da cui si è risaliti ad un indirizzo e, l’estensione delle attività, in quell’abitazione disvelava l’esistenza del complice, residente nella frazione Albareto di Modena. La conseguente perquisizione domiciliare permetteva il rinvenimento ed il sequestro di 23 dosi di cocaina (circa 13,6 grammi), 54 grammi di cocaina in sasso, materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione, un telefono cellulare appartenente al secondo uomo, che aveva tentato di disfarsene.

Ieri mattina, all’esito dell’udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato gli arresti, disponendo per entrambi la misura cautelare del divieto di dimora nel territorio di Modena e provincia.

