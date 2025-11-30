Le ragazze del Volley Modena sconfitte in casa: col Talmassons finisce 3-1

Il Volley Modena ha concluso a testa alta il match del PalaMadiba contro la corazzata Talmassons, valido per la prima giornata di ritorno del grione B di Serie A2 Tigotà: capitan Lancellotti e compagne sono state sconfitte 3-1 dopo aver assaporato concretamente la possibilità di un epilogo al tiebreak.Coach Marone ad inizio gara si è affidato ancora una volta al sestetto che ben si è comportato nelle ultime uscite con Lancellotti al palleggio, Nonnati opposta, Visentin e Fusco in posto quattro, Credi e Marinucci al centro con Righi libero. Dall’altra parte della rete Barbieri risponde con la diagonale principale formata da Scola al palleggio e Frosini opposta poi ci sono Bakodimiu e Rossetto in banda, Molinaro e Gannar al centro con Mistretta libero.Pronti, via e Modena si fa sentire con Credi efficace in tutti i fondamentali, ma Talmassons scava un mini break di un paio di punti che difenderà gelosamente per tutto il parziale o quasi. Modena trova sbocchi in attacco, ma commette anche qualche errore di troppo che non gli consente di chiudere lo strappo e, anzi, lo alimenta quando le ospiti salgono sul 22-17.La reazione è comunque positiva anche in questo frangente, ma non sufficiente per ricucire un set che si chiude 25-21 per le ospiti.Cambio campo e Modena mette subito la testa avanti con Visentin per il 4-3 poi le friulane tornano ad allungare, questa volta con più decisione rispetto al set precedente, e coach Barbieri ruota anche le proprie atlete sostituendo Gannar con Barbazeni al centro così come la diagonale principale con l’ingresso di Feruglio al palleggio e Cusma opposta. Modena non riesce a ritrovare il proprio gioco e coach Marone prova ad affidarsi alla panchina con Gerosa per Marinucci e Dodi, che rimarrà in campo quasi per l’intero resto della gara, al posto di Fusco. Il parziale si chiude comunque agevolmente per Talmassons con l’attacco vincente di capitan Molinaro per il 25-18.A questo punto il Volley Modena necessita di portarsi a casa il set per riaprire la contesa e torna in campo con il giusto piglio e con la giusta attenzione in tutti i fondamentali. Un break a muro di Nonnati e Credi porta avanti le gialloblù sul 9-5, poi a metà set è il turno di servizio di Visentin che scava il solco decisivo con due ace che contribuiscono al 18-12, con il cambio palla che arriva solo con un muro di Frosini per Talmassons.Ancora Visentin dai nove metri chiuderà i conti con il punto del 25-19 che riapre la contesa e manda le squadre ad un nuovo cambio campo.Modena adesso ci crede e nel quarto set dopo l’1-4 iniziale ricuce subito con la solita Visentin per poi mantenere la parità con un testa a testa in cui nessuna delle due squadre riuscirà ad operare il break importante per quasi tutto il parziale. Frosini e Gannar sono i punti di riferimento offensivo da una parte nella fase centrale, la solita Visentin e Marinucci dall’altra e così si arriva fino al 19-19 quando Frosini trova il cambio palla e poi Rossetto a muro firma il +2. E’ il momento decisivo della gara perché Gannar fa 22-19 e poi ancora Frosini firma il 23-19 che indirizza una gara poi chiusa dall’errore in ricezione di Fusco, subentrata pochi attimi prima a Dodi, che consegna set 25-20 e gara a Talmassons.