Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Verstappen giganteggia in Qatar, Norris solo quarto. Ferrari anonime spettatrici

Verstappen giganteggia in Qatar, Norris solo quarto. Ferrari anonime spettatrici

Adesso il britannico ha solo 12 punti di vantaggio su Verstappen e 16 sul compagno di squadra australiano

1 minuto di lettura

Uno strepitoso Max Verstappen trionfa nel Gran Premio del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1, e tiene aperta la lotta per il titolo iridato fino all’ultima gara stagionale, in programma ad Abu Dhabi la prossima settimana. L’olandese, scattato dalla terza casella, si impone davanti alla McLaren di Oscar Piastri e alla sorprendente Williams di Carlos Sainz. Solo quarto il leader del Mondiale Lando Norris che, dunque, non riesce a concretizzare il match point per chiudere definitivamente i giochi in chiave iridata.

Adesso il britannico ha solo 12 punti di vantaggio su Verstappen e 16 sul compagno di squadra australiano. Buon quinto posto per di Andrea Kimi Antonelli, anche se ha commesso un errore nel finale, lasciando il quarto posto a Norris. L’italiano chiude davanti al suo compagno di scuderia Mercedes George Russell.

La Ferrari non va oltre un ottavo posto con Charles Leclerc; mentre Lewis Hamilton, partito diciottesimo, rimonta fino alla dodicesima posizione. Entrano in zona punti Fernando Alonso (Aston Martin), Liam Lawson (Racing Bulls) e Yuki Tsunoda (Red Bull). Domenica prossima ci sarà il gran finale ad Abu Dhabi, dove si assegnerà il titolo Mondiale piloti.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Piastri domina in Qatar, vince la sprint e conquista la pole. Notte fonda Ferrari

Piastri domina in Qatar, vince la sprint e conquista la pole. Notte fonda Ferrari

Urbanistica Modena, no cara assessore Ferrari le cose non stanno come lei afferma

Urbanistica Modena, no cara assessore Ferrari le cose non stanno come lei afferma

Ferrari, la F80 è la Hypercar dell'anno

Ferrari, la F80 è la Hypercar dell'anno

Formula 1, a Las Vegas vince Verstappen: Ferrari quarta e ottava

Formula 1, a Las Vegas vince Verstappen: Ferrari quarta e ottava

Maranello, Ferrari lancia il Campus M-Tech 'Alfredo Ferrari'

Maranello, Ferrari lancia il Campus M-Tech 'Alfredo Ferrari'

Formula 1: disastro Ferrari. Norris vince in Brasile davanti ad Antonelli e Verstappen

Formula 1: disastro Ferrari. Norris vince in Brasile davanti ad Antonelli e Verstappen

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Articoli più Letti Lutto nel calcio giovanile, è deceduto il mister dei giovani dell'Atletic River Gianni Penasa

Lutto nel calcio giovanile, è deceduto il mister dei giovani dell'Atletic River Gianni Penasa

Il Pavullese Nicola Lorenzi ai mondiali Ironman di Kona

Il Pavullese Nicola Lorenzi ai mondiali Ironman di Kona

Terza categoria, la Cognentese ritira la squadra per un fallo. E' polemica

Terza categoria, la Cognentese ritira la squadra per un fallo. E' polemica

Promozione, la Sanmichelese torna a correre e rifila 4 gol al Correggio. Tutti i tabellini

Promozione, la Sanmichelese torna a correre e rifila 4 gol al Correggio. Tutti i tabellini

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Buon pari a Rovato per il Cittadella Vis Modena

Buon pari a Rovato per il Cittadella Vis Modena

Primavera Modena calcio: contro l'Albinoleffe quarta vittoria di fila

Primavera Modena calcio: contro l'Albinoleffe quarta vittoria di fila

Serie D, un altro attaccante per il Cittadella Vis Modena: ecco Arrondini

Serie D, un altro attaccante per il Cittadella Vis Modena: ecco Arrondini

Modena, la flessione è evidente: Sottil deve correre ai ripari

Modena, la flessione è evidente: Sottil deve correre ai ripari