Aids: nuovi casi in calo anche a Modena, ma ancora troppe diagnosi tardive

Un risultato frutto del lavoro fatto sul fronte delle attività di informazione e sensibilizzazione e delle campagne informative lanciate in occasione della Giornata mondiale contro l’Aids, che si celebra lunedì 1^ dicembre.
Il problema della diagnosi tardivaResta ancora elevata, il 53% nel 2024, la percentuale di coloro che giungono a una diagnosi di infezione da virus dell’immunodeficienza umana (Human Immunodeficiency Virus o Hiv) in maniera tardiva. Persone, cioè, diagnosticate positive con già la sindrome da immunodeficienza acquisita (Aids) o con un numero di linfociti CD4 - i globuli bianchi responsabili della risposta immunitaria dell’organismo - basso, inferiore a 350 cellule/mm (una persona sana ha un numero medio di CD4 che oscilla tra i 500 e i 1.200).
L’Hiv in Emilia-RomagnaIn Emilia-Romagna nel 2024, come evidenziano i dati forniti dal Settore prevenzione collettiva e sanità pubblica della Regione, sono state registrate 197 nuove diagnosi di infezione da Hiv tra i residenti, con un’incidenza pari a 4,4 casi ogni 100mila abitanti. Un numero più basso rispetto alle 221 del 2023.
Dal 2006 al 2024 l’incidenza media è risultata pari a 6,6 casi per 100.000 abitanti: si conferma, dunque, il trend in calo in entrambi i sessi, anche se più marcato in quello maschile. In questi 19 anni le diagnosi di Hiv sono diminuite di circa il 46,5%.
Nell’intero periodo considerato, le persone positive all’Hiv diagnosticate sono prevalentemente di sesso maschile (74%), nella fascia di età 30-39 anni (30%) e di nazionalità italiana (67%). La modalità di trasmissione principale risulta essere, nell’87% dei casi, quella sessuale (51% eterosessuale e 36% omo-bisessuale); si registrano valori pressoché identici per il 2024 (52% eterosessuale e 37% omo-bisessuale). In quasi un quinto dei casi (18%) di sesso femminile, la positività all’Hiv è stata scoperta in corso di gravidanza; in genere si tratta di donne straniere (84%).
L’incidenza per classi di età mostra come le più colpite siano quelle tra i 20 e 49 anni: il fenomeno è appena rilevabile per i giovani sotto i 20 anni e di minor impatto negli ultracinquantenni.
L'Hiv a Modena e nelle province della RegioneNel 2024 le nuove diagnosi di Hiv sono state 37 a Modena (incidenza di 5,2 casi ogni 100mila abitanti); 25 in provincia di Bologna (con un’incidenza di 2,4); 19 a Reggio Emilia (3,6); 19 a Ravenna (4,9); 30 in provincia di Parma (6,5 casi); 17 a Rimini (5,0); 17 a Ferrara (5,0); 17 nella provincia di Forlì-Cesena (4,3) e 16 a Piacenza (5,6). Bologna è la provincia dove il numero delle nuove diagnosi si è dimezzato rispetto all’anno precedente. Considerando il periodo 2006-2024, le province con una maggiore incidenza sono Rimini (8,5 casi ogni 100mila abitanti, con 532 nuove diagnosi complessive in 19 anni) e Parma (8,4, con 708 nuove diagnosi); a seguire Ravenna (7,3 con 535 casi); Forlì-Cesena (6,7 con 496 casi); Reggio Emilia (6,1 per 612 diagnosi); Bologna (6,3 casi ogni 100mila abitanti, per un totale di 1.204 nuove diagnosi); Modena (5,9 per 782 diagnosi complessive); Piacenza (5,8 con 315 casi di infezione complessivi); Ferrara (5,6 con 376 casi in 19 anni)
Il problema delle diagnosi tardiveResta ancora elevata, il 53% nel 2024, la percentuale di coloro che giungono a una diagnosi di infezione da virus dell’immunodeficienza umana (Human Immunodeficiency Virus o Hiv) in maniera tardiva.
In questo ambito sono soprattutto maschi eterosessuali dai 50 ai 60 anni coloro per una diffusa inconsapevolezza, mentre l'età si abbassa nella popolazione omosessuale