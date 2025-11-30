Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Il SuperZampone è insaccato: pesa 741 kg

Grazie all'Ordine dei Maestri salumieri Modenesi, lo zampone più grande del mondo è pronto per essere cotto, da mercoledì, per 70 ore. E per essere mangiato in piazza domenica 7 dicembre. La manifestazione giunge quest'anno alla 36esima edizione

La tradizionale festa organizzata per celebrare lo Zampone più Grande del Mondo, avvia di fatto il conto alla rovescia verso il pranzo di Natale. Si è completata come di consueto la preparazione del SuperZampone. L’Ordine dei Maestri Salumieri Modenesi, coadiuvato dall’instancabile impegno dei numerosi volontari, ha permesso per la trentaseiesima volta, di presentarsi ai golosi con un insaccato gigante.

E’ stata la stessa Presidente Luisa Falchi Vecchi, a coordinare la preparazione dello Zampone più buono del Mondo. Il SuperZampone entrerà nella gigantesca zamponiera allestita sotto al voltone dedicato a Sante Bortolamasi - Re dello Zampone - mercoledi prossimo per proseguire ininterrottamente per oltre 70 ore.

Domenica 7 dicembre a mezzogiorno in punto, sarà distribuito gratuitamente a tutti i presenti nella piazza centrale di Castelnuovo Rangone, accompagnato da fagioloni, pane e Lambrusco.
La manifestazione è in collaborazione e con il sostegno dell’amministrazione Comunale.

