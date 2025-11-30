In altre parole: se Carpi diventa il centro dell’alta complessità tecnologica, Mirandola potrebbe rischiare di perdere terreno proprio sul fronte dell’emergenza. Per ora lo scenario dato dai numeri degli accessi garantirebbe sistema del PS di Mirandola di garantirsi garantire continuità, ma fino a quando?. Il PS del Santa Maria Bianca ha registrato (ultimo dato disponibile), circa 28.033 accessi nel 2024, un dato che testimonia domanda elevata e costante. Nelle linee operative regionali, la soglia critica sotto cui un Pronto Soccorso rischia di essere riconvertito o ridotto è di circa 20.000 accessi/anno: Mirandola supera dunque ampiamente questo livello. È un argomento forte a favore della sua permanenza come presidio h24.Eppure la centralizzazione verso il polo digitalmente più avanzato potrebbe avere degli effetti. Del resto, la storia insegna. Nell'abbassare sempre più la soglia delle gestanti che, secondo gli standard, erano in condizioni di partorire in modo naturale al punto nascita di Mirandola, dirottando i casi più complessi o anche solo potenzialmente a rischio a Carpi o a Modena, ridusse i parti fino a giungere ad un livello giudicato non più in sicurezza soprattutto a fronte di una carenza di personale che ufficialmente portò USL
Emergenza-urgenza: promozione digitale per l'ospedale di Carpi, colpo per Mirandola
L'Ausl ha formalizzato per il Dea di Carpi, il salto di livello nella scala internazionale sulla dotazione digitale. Il PS di Mirandola ancora salvo per i numeri ma il confronto con Carpi è penalizzante
In altre parole: se Carpi diventa il centro dell’alta complessità tecnologica, Mirandola potrebbe rischiare di perdere terreno proprio sul fronte dell’emergenza. Per ora lo scenario dato dai numeri degli accessi garantirebbe sistema del PS di Mirandola di garantirsi garantire continuità, ma fino a quando?. Il PS del Santa Maria Bianca ha registrato (ultimo dato disponibile), circa 28.033 accessi nel 2024, un dato che testimonia domanda elevata e costante. Nelle linee operative regionali, la soglia critica sotto cui un Pronto Soccorso rischia di essere riconvertito o ridotto è di circa 20.000 accessi/anno: Mirandola supera dunque ampiamente questo livello. È un argomento forte a favore della sua permanenza come presidio h24.Eppure la centralizzazione verso il polo digitalmente più avanzato potrebbe avere degli effetti. Del resto, la storia insegna. Nell'abbassare sempre più la soglia delle gestanti che, secondo gli standard, erano in condizioni di partorire in modo naturale al punto nascita di Mirandola, dirottando i casi più complessi o anche solo potenzialmente a rischio a Carpi o a Modena, ridusse i parti fino a giungere ad un livello giudicato non più in sicurezza soprattutto a fronte di una carenza di personale che ufficialmente portò USL
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Per non dimenticare: 2012-2022, dieci anni di tagli per l'ospedale di Mirandola ed il progetto naufragato del grande ospedale della Bassa
Modena, ecco i nuovi 9 Maestri del lavoro
Modena, appello dei Verdi a Borghese: 'Inserisca almeno un piatto vegetariano'
Gratta&Vinci: buco di mezzo miliardo per i modenesi
Sfregiato e ripulito: l'ex Bugatti dopo il raveArticoli Recenti
Controlli Polizia di Stato: nove provvedimenti di espulsione per stranieri irregolari
Modena, la cooperativa L’Angolo ha comprato l’immobile di via delle Costellazioni
Nuovo protocollo per l'ordine pubblico: nei locali di intrattenimento e disco nasce il 'referente sicurezza'
Modena, dipendenti front office Hera: sciopero davanti alla sede di via Razzaboni