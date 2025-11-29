Modena, la cooperativa L’Angolo ha comprato l’immobile di via delle Costellazioni

È stato perfezionato ieri a Bologna, presso il Notaio Elena Testa, l’atto di compravendita dell’immobile di via delle Costellazioni 170 a Modena, di proprietà del Fondo i3-Università, partecipato da Invimit Sgr spa, la società interamente detenuta dal Mef che si occupa della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. L’immobile, al centro di infinite polemiche per i problemi di sicurezza e degrado emersi negli anni, attualmente ospita circa 500 persone.

A comprare lo stabile è stata la cooperativa terapeutica L’Angolo.

'L’operazione riveste una significativa rilevanza e consente a entrambe le parti di perseguire le proprie finalità: la cooperativa L’Angolo potrà proseguire le proprie attività, fondamentali per il tessuto sociale della città di Modena e svolte in stretta collaborazione con le istituzioni, con maggiore stabilità e capacità di programmazione - spiega l'Angolo in una nota -. Inoltre, l’acquisizione permetterà alla nuova proprietà di contribuire a fornire un’ulteriore risposta all’attuale emergenza abitativa della città di Modena, accelerando gli interventi di riqualificazione necessari per ammodernare l’edificio e migliorare la qualità degli spazi a beneficio della comunità locale. La Sgr, dall'altra parte, conferma la propria attenzione nel fornire risposte concrete alle esigenze del territorio, tutelando al contempo l’interesse del Fondo e dei suoi Partecipanti'.

In foto da sinistra la presidente della Cooperativa L’Angolo Mirella Margarino, la notaio Elena Testa e l’Ad di Invimit Sgr spa Stefano Scalera