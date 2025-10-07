Emergenza-Urgenza Vignola: la risposta al Pd è agli atti

'Invito tutti a collegarsi al sito della provincia di Modena e qui vedere gli atti pubblicati della Ctss (link). Tra questi la delibera del 18 settembre con la quale viene approvato il piano di riorganizzazione delle emergenza urgenza riguardante anche il distretto sanitario di Vignola. Non vedo delibere di rinvio per Vignola. Se per il Pd di Vignola ci sono altri atti che il sindaco di Modena Mezzetti ha omesso, lo denunci'. Così il vice-coordinatore provinciale dei Forza Italia e referente del partito a Vignola Franca Massa, replica l'intervento del Partito democratico ha difeso delle posizioni assunte dal sindaco di Vignola Emilia Muratori.

'Ad oggi l’unico verbale della CTSS pubblicato il 1 ottobre è la delibera di approvazione del piano datato 18 settembre 2025. D’altronde lo stesso Pd lo afferma quando dice: solo ottenuta questa assicurazione, i sindaci del Distretto di Vignola avevano espresso voto favorevole all'impianto generale - chiude Franca Massa -. Nel frattempo, domani sera, alle 20.30 presso il municipio di Vignola i cittadini sono invitati alla prima riunione del neo comitato in difesa del 118 e dell’auto medica di Vignola'.

