'Invito tutti a collegarsi al sito della provincia di Modena e qui vedere gli atti pubblicati della Ctss (link). Tra questi la delibera del 18 settembre con la quale viene approvato il piano di riorganizzazione delle emergenza urgenza riguardante anche il distretto sanitario di Vignola. Non vedo delibere di rinvio per Vignola. Se per il Pd di Vignola ci sono altri atti che il sindaco di Modena Mezzetti ha omesso, lo denunci'. Così il vice-coordinatore provinciale dei Forza Italia e referente del partito a Vignola Franca Massa, replica l'intervento del Partito democratico ha difeso delle posizioni assunte dal sindaco di Vignola Emilia Muratori.
'Ad oggi l’unico verbale della CTSS pubblicato il 1 ottobre è la delibera di approvazione del piano datato 18 settembre 2025. D’altronde lo stesso Pd lo afferma quando dice: solo ottenuta questa assicurazione, i sindaci del Distretto di Vignola avevano espresso voto favorevole all'impianto generale - chiude Franca Massa -. Nel frattempo, domani sera, alle 20.30 presso il municipio di Vignola i cittadini sono invitati alla prima riunione del neo comitato in difesa del 118 e dell’auto medica di Vignola'.
Emergenza-Urgenza Vignola: la risposta al Pd è agli atti
La vice coordinatrice di Forza Italia Franca Massa replica al Partito Democratico intervenuto in difesa del sindaco
'Invito tutti a collegarsi al sito della provincia di Modena e qui vedere gli atti pubblicati della Ctss (link). Tra questi la delibera del 18 settembre con la quale viene approvato il piano di riorganizzazione delle emergenza urgenza riguardante anche il distretto sanitario di Vignola. Non vedo delibere di rinvio per Vignola. Se per il Pd di Vignola ci sono altri atti che il sindaco di Modena Mezzetti ha omesso, lo denunci'. Così il vice-coordinatore provinciale dei Forza Italia e referente del partito a Vignola Franca Massa, replica l'intervento del Partito democratico ha difeso delle posizioni assunte dal sindaco di Vignola Emilia Muratori.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Rotary Vignola Castelfranco Emilia Bazzano, con il viceministro Valentini per parlare di Made in Italy
Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia
Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera
Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli
Mense scolastiche a Castelfranco Emilia, esplode la protestaArticoli Recenti
Bus urbani, caos su tempi di percorrenza, gli autisti: 'Non possiamo nemmeno andare in bagno'
Il Pd continua nella 'beatificazione' di Francesca Albanese: ora è cittadina onoraria di Bologna
Anniversario del 7 ottobre, l'ex ministro Giovanardi: 'Ecco perché occorre schierarsi con Israele'
Velox a Modena, la Cassazione ribadisce che serve l'omologazione