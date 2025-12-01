Tutto comincia da un incontro inaspettato, una lapide che passa inosservata, nascosta dalle foglie dei grandi alberi che la circondano. Siamo in una zona selvaggia, sugli alti crinali della provincia di Reggio Emilia; una terra bella a amara, dove vive da generazioni la famiglia di Massimo Zamboni, scrittore e musicista, fondatore assieme a Giovanni Lindo Ferretti, che abita non distante, dei CCCP Fedeli alla Linea. L'artista ha appena pubblicato il suo nuovo libro, 'Pregate per EA' (Einaudi), che presenta mercoledì 3 dicembre alle 21 al cinema Arena di Modena (in viale Tassoni, 8)Passeggiando all'interno di una faggeta della Val d'Asta, Massimo Zamboni s'imbatte in una lapide dedicata a Maria Domenica Gebennini uccisa nel 1870.
Massimo Zamboni (CCCP) racconta a Modena il suo appennino
Mercoledì il fondatore dei CCCP è all'Arena di Modena con il nuovo libro
Tutto comincia da un incontro inaspettato, una lapide che passa inosservata, nascosta dalle foglie dei grandi alberi che la circondano. Siamo in una zona selvaggia, sugli alti crinali della provincia di Reggio Emilia; una terra bella a amara, dove vive da generazioni la famiglia di Massimo Zamboni, scrittore e musicista, fondatore assieme a Giovanni Lindo Ferretti, che abita non distante, dei CCCP Fedeli alla Linea. L'artista ha appena pubblicato il suo nuovo libro, 'Pregate per EA' (Einaudi), che presenta mercoledì 3 dicembre alle 21 al cinema Arena di Modena (in viale Tassoni, 8)Passeggiando all'interno di una faggeta della Val d'Asta, Massimo Zamboni s'imbatte in una lapide dedicata a Maria Domenica Gebennini uccisa nel 1870.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena celebra i 700 anni dalla battaglia di Zappolino con Terra e Identità, Cardini e chef Marchini
Modena, domani apre al pubblico la mostra su De Chirico
Un progetto fotografico per riflettere sulla pena di morte. Solomita e Montebugnoli insieme
Terra e Identità festeggia 25 anni a Villa Cialdini di CastelvetroArticoli Recenti
Vignola, Post Contemporary Corporation in concerto
Da Bper a Aimag: convegno su parità di genere e ambienti di lavoro 'inclusivi'
A Concordia la storia di Pà: mostra fotografica di Francesco Pullè
Novi, i ragazzi delle scuole Gasparini mettono in scena la Battaglia di Rovereto