Scomparsa di Salvatore Legari, Alex Oliva sarà processato

Alex Oliva comparirà a gennaio davanti alla corte d’assise di Modena. Il giudice dell’udienza preliminare ha disposto il rinvio a giudizio nell’ambito dell’inchiesta sulla sparizione di Salvatore Legari, imprenditore edile di origini pugliesi scomparso nel modenese da oltre due anni.

Secondo la Procura, Oliva – attualmente in carcere e che continua a professarsi innocente – dovrà rispondere di omicidio volontario, occultamento di cadavere e ricettazione. Il processo, che si svolgerà con rito ordinario, prenderà avvio il 23 gennaio.



Legari stava eseguendo alcuni lavori nell’abitazione di Oliva a Lesignana. L’accusa ritiene che tra i due fosse sorto un credito di circa 20 mila euro relativo a lavori non saldati e che proprio questo contenzioso economico avrebbe portato all’omicidio. Per gli inquirenti, Oliva avrebbe poi tentato di depistare le indagini guidando il furgone dell’imprenditore e indossando una maglietta appartenuta alla vittima.



Elemento chiave dell’indagine è un fotogramma estratto da telecamere di sorveglianza, grazie al quale i carabinieri sono risaliti al 39enne. La difesa aveva chiesto una perizia antropometrica per contestare l’attribuzione dell’immagine al proprio assistito, ma il Tribunale ha respinto la richiesta, rendendo il frame uno dei passaggi centrali del futuro dibattimento.

