'Con l’aggravante di averlo fatto senza ascoltare le imprese. Lo confermano le reazioni delle associazioni di categoria che in queste ore denunciano i nuovi e pesanti aumenti a carico del tessuto produttivo. Aumenti che abbiamo contestato in consiglio: in primis l’aliquota IMU per la categoria D7, relativa agli immobili utilizzati direttamente per attività produttive, che passa dallo 0,96% all’1,06%, raggiungendo l’aliquota massima consentita. Un aumento che porta il Comune di Castelfranco al top della pressione fiscale sia per i cittadini sia per le imprese. Un primato che rende vano e infondato il tentativo di giustificare il tutto con la riduzione dei trasferimenti statali.
'Bilancio Castelfranco, la giunta aumenta le tasse comunali senza ascoltare chi produce'
'Si chiede alle imprese di pagare di più senza offrire alcuna prospettiva di ritorno per la comunità produttiva e per i cittadini'
