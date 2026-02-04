Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Bilancio Castelfranco, la giunta aumenta le tasse comunali senza ascoltare chi produce'

'Lo abbiamo detto in Consiglio Comunale e lo ribadiamo: il Bilancio di previsione 2026–2028 conferma ciò che temevamo accadesse anche quest’anno: l’Amministrazione Comunale, non potendo più fare leva sull’Irpef già ai livelli massimi, ha scelto ancora una volta la strada più semplice e più ingiusta, ovvero quella di scaricare sulle imprese locali il peso della propria difficoltà di intervenire sulla spesa superflua. Portando l’imposizione fiscale sugli immobili produttivi al top. È un bilancio che non guarda allo sviluppo, ma che colpisce chi ogni giorno crea lavoro, produce valore e sostiene la nostra comunità'. A dirlo è sono i consiglieri di opposizione Rosanna Righini e Roberta Garibaldi.
 

'Con l’aggravante di averlo fatto senza ascoltare le imprese. Lo confermano le reazioni delle associazioni di categoria che in queste ore denunciano i nuovi e pesanti aumenti a carico del tessuto produttivo. Aumenti che abbiamo contestato in consiglio: in primis l’aliquota IMU per la categoria D7, relativa agli immobili utilizzati direttamente per attività produttive, che passa dallo 0,96% all’1,06%, raggiungendo l’aliquota massima consentita. Un aumento che porta il Comune di Castelfranco al top della pressione fiscale sia per i cittadini sia per le imprese. Un primato che rende vano e infondato il tentativo di giustificare il tutto con la riduzione dei trasferimenti statali.
Nel bilancio manca infatti una reale analisi di possibili economie interne e di un lavoro di spending rewiev. Inoltre, non sono stati indicati quali benefici, anche economici, potranno derivare in futuro dagli investimenti programmati. Si chiede alle imprese di pagare di più senza offrire alcuna prospettiva di ritorno per la comunità produttiva e per i cittadini. Riteniamo che l'amministrazione dovrebbe rivedere l’impostazione del bilancio partendo da ciò che non c'è stato; l’ascolto dei cittadini e delle imprese che invece si è scelto nuovamente di stangare'.
