Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carceri, Ferrari (Pd): 'Al Sant’Anna sovraffollamento e poche opportunità, la Regione intervenga'

Carceri, Ferrari (Pd): 'Al Sant’Anna sovraffollamento e poche opportunità, la Regione intervenga'

'A fronte di una capienza di 371 posti, i detenuti presenti sono quasi 600, con ricadute pesanti sulle condizioni di vita e sulla salute'

2 minuti di lettura
Fare chiarezza sui percorsi di formazione, lavoro e inclusione attivi nella Casa circondariale di Modena – Sant’Anna e comprendere quali nuove iniziative la Regione Emilia-Romagna intenda attivare per rendere effettiva la funzione rieducativa della pena. È questo l’obiettivo dell’interrogazione a risposta scritta depositata dal consigliere regionale Ludovica Carla Ferrari.

 

Nel suo atto, il consigliere richiama il quadro di emergenza strutturale del sistema carcerario regionale, con un tasso medio di sovraffollamento del 133% e situazioni particolarmente critiche in istituti come Modena. Qui, a fronte di una capienza di 371 posti, i detenuti presenti sono quasi 600, con ricadute pesanti sulle condizioni di vita, sulla salute e sulla possibilità di costruire percorsi individuali di reinserimento. Drammatici anche i dati sui tentativi di suicidio registrati nel 2025.

'La funzione rieducativa della pena, sancita dalla Costituzione, non può restare una dichiarazione di principio – sottolinea Ferrari – ma deve tradursi in percorsi concreti di formazione, lavoro, cultura e inclusione sociale. In condizioni di sovraffollamento così gravi, il rischio è che il carcere diventi esclusivamente un luogo di contenimento, incapace di offrire prospettive e di prevenire recidiva ed emarginazione'.

 

Pur riconoscendo l’impegno della Regione e la presenza di esperienze positive, come il Laboratorio Gastronomico Sant’Anna – artigiani della
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
pasta, promosso dalla cooperativa sociale Eortè, Ferrari evidenzia come tali iniziative coinvolgano ancora una percentuale troppo bassa di detenuti rispetto ai bisogni reali della popolazione carceraria.

 

'Esperienze come il laboratorio gastronomico dimostrano che il lavoro in carcere funziona e crea competenze spendibili all’esterno – afferma il consigliere – ma restano episodi isolati se non vengono messi a sistema, ampliati e resi accessibili a un numero maggiore di persone. Per questo chiediamo alla Giunta un quadro dettagliato di ciò che oggi è attivo a Sant’Anna: quali progetti, quanti posti disponibili, quali spazi e attrezzature e soprattutto quante persone riescono davvero a partecipare'.

Con l’interrogazione, Ferrari chiede inoltre di sapere quali ulteriori iniziative la Regione intenda programmare all’interno della Casa circondariale di Modena per rafforzare i percorsi di reinserimento, anche in raccordo con gli strumenti di programmazione regionale e con le opportunità offerte dai bandi nazionali. 'Il reinserimento sociale non è solo un diritto della persona detenuta, ma un interesse collettivo – conclude Ferrari – investire su formazione, lavoro e inclusione significa costruire maggiore sicurezza e coesione sociale. La Regione ha un ruolo fondamentale: per questo chiediamo risposte puntuali e impegni chiari, perché a Sant’Anna non si può più aspettare'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, nel momento più complicato la sfida con la corazzata Venezia

Modena, nel momento più complicato la sfida con la corazzata Venezia

Modena, festa per i 100 anni della signora Maria

Modena, festa per i 100 anni della signora Maria

Direzione assistenziale Ausl Modena, si è dimessa la dottoressa Altariva: subentra Garzia

Direzione assistenziale Ausl Modena, si è dimessa la dottoressa Altariva: subentra Garzia

Ammanco Fondazione, indagini e possibili nuovi sviluppi sugli otto conti destinatari

Ammanco Fondazione, indagini e possibili nuovi sviluppi sugli otto conti destinatari

Qualità dell'aria: Modena è la peggiore in Emilia Romagna

Qualità dell'aria: Modena è la peggiore in Emilia Romagna

Virata di Richetti contro Zanca sulla Fondazione di Modena, preludio di un ritorno nel Pd del bel Matteo?

Virata di Richetti contro Zanca sulla Fondazione di Modena, preludio di un ritorno nel Pd del bel Matteo?

Articoli più Letti Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento

Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento

Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio

Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

Articoli Recenti Caffè Concerto chiuso con un debito di gestione da 932.000 euro

Caffè Concerto chiuso con un debito di gestione da 932.000 euro

Parco Estense, il Comune rassicura inquilini: 'Canoni saranno verificati insieme. Presto incontro con proprietà'

Parco Estense, il Comune rassicura inquilini: 'Canoni saranno verificati insieme. Presto incontro con proprietà'

Pd: 'Aimag, conti in ordine. Cara Budri, bugie e incompetenze hanno le gambe corte'

Pd: 'Aimag, conti in ordine. Cara Budri, bugie e incompetenze hanno le gambe corte'

La 'Giornata del Ricordo': gli appuntamenti a Modena e provincia

La 'Giornata del Ricordo': gli appuntamenti a Modena e provincia