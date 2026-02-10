Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Il Modena risorge: a Venezia finisce 2 a 0 per i Gialli

Il Modena risorge: a Venezia finisce 2 a 0 per i Gialli

Modena caparbio e brillante, che porta a casa con merito tre punti, che potranno rilanciarlo verso la corsa playoff

3 minuti di lettura
Squillante, fantastica, prestigiosa e soprattutto meritata vittoria del Modena (2 a 0) che espugna il Penzo, dove in campionato non vinceva dall’aprile del 1980; quasi come un sottomarino giallo, i canarini, arrivano silenziosi un laguna e colpiscono e affondano la corazzata Venezia, che si avvede troppo tardi delle trappole che il Modena ha saputo gettare in laguna e sul campo.

Il Modena ha giocato una partita attenta, con grande applicazione tattica, fisica e mentale, e con lucidità e grande abnegazione, specialmente in fase difensiva, ha vinto con merito, rispondendo, sul campo e in modo esemplare, alle ultime opache prestazioni.

Sottil sceglie un po’ di turnover e a sorpresa Nieling e Massolin sono in panchina: davanti a Chichizola, trio composto da Tonoli, il rientrante Nador e il redivivo Dellavalle; a centrocampo da destra, Beyuku, Santoro, Gerli, Pyythia e Zanimacchia; davanti, inedita coppia De Luca assieme a Defrel.

Subito avvio pimpante del Venezia, con Compagnon che impegna Chichizola; ancora il Venezia al 15’ con Dumbia, para ancora Chichizola. La prima risposta del Modena è di De Luca che calcia a rete al 19’, ma Stankovic devia il pallone.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Si gioca molto a centrocampo, il Venezia cerca di palleggiare senza affondare per non scoprirsi, il Modena resta guardingo facendo densità in mezzo al campo, per non scoprirsi e aspettare l’opportunità, che arriva al 27’. Tonoli si appoggia a De Luca che copre la palla, e gliela restituisce, Tonoli si infila in corsa, trova il corridoio centrale e appena dentro l’area scarica un sinistro rasoterra che si infila alle spalle dell’immobile Stankovic. Neanche il tempo di esultare che il Modena raddoppia al 29’: cross di Zanimacchia da sinistra sul secondo palo, arriva Beyuku di testa, Stankovic respinge ma il canarino è lesto a ribadire in rete il raddoppio del Modena. La prima replica del Venezia è di Doumbia al 40’ ma Chichizola è attento. Al 42’ il Modena si divora il terzo gol: lungo rinvio di Chichizola, sponda di De Luca a liberare Defrel che, solo, davanti alla porta calcia alto da favorevolissima posizione.

Nella ripresa. il primo squillo è del Modena: al 51’ da corner, Dellavalle svetta di testa, palla a lato; al 52’ conclusione di Busio, fuori. Il Venezia spinge in modo deciso, ma il Modena si difende con ordine ed è bravo a coprire il campo in tutte le fasi di gioco. Al 60’ fuori Defrel per Massolin, che si mette sottopunta dietro a De Luca.
Al 66’ conclusione alta di Kike Perez; al 68’ Gliozzi al posto di De Luca, mentre Pyytha lascia il posto al neoacquisto Imputato che va a fare la mezzala sinistra. Al 73’ ancora Modena vicino al gol: da angolo di Zanimacchia, colpo di testa di Gliozzi, palla sul palo, poi Nador da pochi passi non riesce a ribadire in rete. Al 76’ Adorante di testa, Chichizola risponde. Al 80’ Dellavalle atterra Doumbia al limite, il Venezia chiede il rigore, l’arbitro fischia punizione dal limite, il Modena predispone la barriera, poi dopo un lungo check del Var, Bonacina va a rivedere l’azione e dopo la on field review, l’arbitro cambia idea e assegna punizione al Modena per simulazione. Al 85’ Cotali e Nieling per Zanimacchia e Dellavalle. L’arbitro concede 6’ di recupero, ma le due squadre sembrano stanche, si gioca poco con tante interruzioni, il Modena controlla e porta a casa tre punti fondamentali per squadra, classifica, ambiente e morale. Modena caparbio e brillante, che porta a casa con merito tre punti, che potranno rilanciarlo verso la corsa playoff; gialli di nuovo al sesto posto in attesa delle gare di domani sera.
Modena di nuovo in campo sabato pomeriggio 14 febbraio alle 15.00 al Braglia contro la Carrarese.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc

Foto dell'autore

Come on rise up, schiena dritta, testa alta e sguardo verso l'infinito. Lo sport è una lezione di vita....   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, finti tecnici del gas tentano di truffare un 88enne: arrestati dalla polizia

Modena, finti tecnici del gas tentano di truffare un 88enne: arrestati dalla polizia

Fondazione di Modena, Forza Italia porta lo scandalo sul tavolo del Ministro Giorgetti

Fondazione di Modena, Forza Italia porta lo scandalo sul tavolo del Ministro Giorgetti

Rapine, aggressioni ed estorsioni davanti al Policlinico di Modena: due arrestati

Rapine, aggressioni ed estorsioni davanti al Policlinico di Modena: due arrestati

Modena, il saluto del Comune ai 48 dipendenti usciti

Modena, il saluto del Comune ai 48 dipendenti usciti

Carceri, Ferrari (Pd): 'Al Sant’Anna sovraffollamento e poche opportunità, la Regione intervenga'

Carceri, Ferrari (Pd): 'Al Sant’Anna sovraffollamento e poche opportunità, la Regione intervenga'

Modena, nel momento più complicato la sfida con la corazzata Venezia

Modena, nel momento più complicato la sfida con la corazzata Venezia

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Promozione: Medolla San Felice, 80 anni per i gemelli Gennari

Promozione: Medolla San Felice, 80 anni per i gemelli Gennari

Modena-Palermo: oltre 13.000 al Braglia

Modena-Palermo: oltre 13.000 al Braglia

Bilancio girone di andata, Sottil: 'Il Modena gioca bene. La proprietà è con noi'

Bilancio girone di andata, Sottil: 'Il Modena gioca bene. La proprietà è con noi'

Modena - Palermo, la prevendita parte col botto, e sarà la giornata del saluto a Pergreffi

Modena - Palermo, la prevendita parte col botto, e sarà la giornata del saluto a Pergreffi

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Seconda categoria: Limidi-Carpine, l'arbitro sospende la partita ma è un giallo

Seconda categoria: Limidi-Carpine, l'arbitro sospende la partita ma è un giallo

Promozione, il Maranello compie un'altra impresa. Tutti i tabellini

Promozione, il Maranello compie un'altra impresa. Tutti i tabellini

Serie D, Cittadella, mister Gori: 'Ci abbiamo creduto fino alla fine'

Serie D, Cittadella, mister Gori: 'Ci abbiamo creduto fino alla fine'

Eccellenza, il Terre di Castelli vince ancora a entra in zona playoff

Eccellenza, il Terre di Castelli vince ancora a entra in zona playoff