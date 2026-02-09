Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Serie D, Cittadella, mister Gori: 'Ci abbiamo creduto fino alla fine'

'Mi è piaciuto vedere tenacia, caparbietà e anche l’esultanza finale con gente che ha fatto 100 metri per correre da Fort, ho un gruppo di ragazzi seri'

Mattia Gori, allenatore della Cittadella, commenta così la vittoria di domenica sul campo del Progresso: 'E' stata una battaglia, giocata in un campo impossibile che ha penalizzato entrambe e lo spettacolo, complimenti ai ragazzi perché ci hanno creduto fino alla fine giocando in condizioni proibitive. Abbiamo segnato all’ultimo assalto con Fort dopo aver avuto tante occasioni, con Caprioni, Arrondini e Sardella a porta vuota, abbiamo concesso solo una parata di Celenza su un tiro da fuori, è stata una grande prova, son contento delle 3 gare senza prendere gol e di aver vinto questo tipo di gare che ci erano costate punti con Lentigione e Tuttocuoio, eravamo a -1 rispetto all’andata e ora siamo a +2 e dobbiamo voler migliorare ancora già dalla prossima gara contro una squadra che ci ha battuto all’andata. Mi è piaciuto vedere tenacia, caparbietà e anche l’esultanza finale con gente che ha fatto 100 metri per correre da Fort, ho un gruppo di ragazzi seri, per me è un orgoglio vederli lavorare e questa vittoria è un premio al loro lavoro e serietà, sono contento perché abbiamo martellato dal primo minuto per voler vincere senza concedere nulla con lucidità e cattiveria agonistica. E poi era tre mesi che non vincevamo fuori casa'.

Matteo Pierotti

