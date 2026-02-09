Serie D, Cittadella, mister Gori: 'Ci abbiamo creduto fino alla fine'

Mattia Gori, allenatore della Cittadella, commenta così la vittoria di domenica sul campo del Progresso: 'E' stata una battaglia, giocata in un campo impossibile che ha penalizzato entrambe e lo spettacolo, complimenti ai ragazzi perché ci hanno creduto fino alla fine giocando in condizioni proibitive. Abbiamo segnato all’ultimo assalto con Fort dopo aver avuto tante occasioni, con Caprioni, Arrondini e Sardella a porta vuota, abbiamo concesso solo una parata di Celenza su un tiro da fuori, è stata una grande prova, son contento delle 3 gare senza prendere gol e di aver vinto questo tipo di gare che ci erano costate punti con Lentigione e Tuttocuoio, eravamo a -1 rispetto all’andata e ora siamo a +2 e dobbiamo voler migliorare ancora già dalla prossima gara contro una squadra che ci ha battuto all’andata. Mi è piaciuto vedere tenacia, caparbietà e anche l’esultanza finale con gente che ha fatto 100 metri per correre da Fort, ho un gruppo di ragazzi seri, per me è un orgoglio vederli lavorare e questa vittoria è un premio al loro lavoro e serietà, sono contento perché abbiamo martellato dal primo minuto per voler vincere senza concedere nulla con lucidità e cattiveria agonistica. E poi era tre mesi che non vincevamo fuori casa'.

Matteo Pierotti