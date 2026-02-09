Eccellenza, il Terre di Castelli vince ancora a entra in zona playoff

Il tabellino

Dopo cinque risultati utili consecutivi, che hanno determinato la conquista di ben 11 punti, l'Arcetana è incappata nella sua prima sconfitta in questo 2026. Ad ogni modo, stavolta i biancoverdi hanno pagato dazio contro avversari di primissimo piano: oggi pomeriggio, sul sintetico 'Venturelli' di Castelvetro, l'organico allenato da Cristian Borghi è rimasto a secco contro un Terre di Castelli che sta davvero viaggiando a duemila. Gli oronero provenivano dalla roboante affermazione di mercoledì 4 febbraio, maturata sul terreno della capolista Nibbiano Valtidone: inoltre, con il successo odierno, i modenesi sono saliti al quinto posto entrando così in orbita playoff. Per contro, dal punto di vista numerico, questo stop oltre Secchia si presenta piuttosto indolore per Messori e soci: nonostante l'infruttuosa trasferta, l'Arcetana resta infatti al decimo posto e soprattutto mantiene 5 lunghezze di vantaggio nei confronti della zona playout.Durante i 45' iniziali i biancoverdi sfiorano il vantaggio in ben due circostanze: prima con la conclusione di Mattia Ferrari, poi con il tiro scoccato da Barbieri. Tuttavia, al 19' della ripresa è il Terre di Castelli a sbloccare la situazione in proprio favore: tutto nasce dall'angolo eseguito da Esposito, che spedisce il pallone nel pieno dell'area biancoverde.A quel punto, Dembacaj è abile e lesto nell'andarsi a cercare la sfera, riuscendo così a piazzare un pregevole colpo di testa che permette ai modenesi di passare in vantaggio. Il definitivo raddoppio giunge quindi al minuto numero 33, sugli sviluppi di una grande galoppata che Corsi effettua sulla fascia sinistra: da lì la palla viene spedita dalle parti di Borges, ed Esposito non incontra alcuna esitazione nell'insaccare il 2-0 con una stoccata sul primo palo.TERRE DI CASTELLI - ARCETANA 2 - 0RETI: 19'st Dembacaj, 33'st Esposito.TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Barbolini, Bruno, Tzvetkov (dal 21'st Azzi), Carrozza (dal 5'st Corsi), Esposito, Palmiero,Dembacaj, Zironi, Vezzani (dal 10'st Gigli), Giordano (dal 5'st Qepa Balliu). A disp.: Venturelli, Ceccarelli, Masoch, Nait Janane, Giuricich. Allenatore: Francesco Cattani.ARCETANA: Borges, Fiorentini (dal 20'st Ceci), Laamane, Blotta, Maccabruni, Barbati, Poligani, Bassoli (dal 38'st Paglia), Elatachi (dal 30'st Tosi), Barbieri (dal 20'st Messori), Ferrari M. (dal 20'st Rinaldi). A disp.: Rebottini, Grillenzoni, Pigati, Andreotti. Allenatore: Cristian Borghi.ARBITRO: Sfirschi di Piacenza (assistenti Bozza di Reggio Emilia e Hafi Alemani di Forlì).NOTE: spettatori 250 circa. Ammoniti Tzvetkov (T) e Fiorentini (A).