Modena, nel momento più complicato la sfida con la corazzata Venezia

Modena in trasferta al Penzo per il primo turno infrasettimanale del 2026, contro la corazzata Venezia, che viene da otto vittorie consecutive. Una partita difficilissima, nella quale il Modena è chiamato a rialzarsi dopo la batosta contro la Sampdoria; ormai le belle prestazioni non sono più sufficienti, servono gol e punti, per decidere cosa fare nelle restanti quindici partite: accontentarsi della salvezza, o continuare a spingere per mantenere un posto nei playoff; attenzione ad accontentarsi, perché il campionato sta entrando nella sua fase cruciale e la serie B può riservare delle amarissime sorprese. I gialli dovranno stare in guardia per evitare pericolosi scivoloni; al Modena serviranno anche più coraggio e qualche nuova idea a livello tattico e di gioco. Senza andare tanto in là, il Modena nelle ultime dieci partite ha conquistato solo 8 punti, con 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte; un ruolino non certo da alta classifica. Servirà un Modena attento, con fame, voglia, cattiveria agonistica e con la guardia alta, che sappia ritrovarsi, anche dal punto di vista mentale.Il Modena ha giocato al Penzo 35 volte, tra campionato e Coppa Italia; tra questi precedenti ci sono 17 vittorie del Venezia, 9 pareggi e 9 vittorie delModena; i gialli però non vincono a Venezia, in campionato dal 27 aprile 1980, campionato di serie C2, finì 4 a 0 per il Modena, con reti di Trevisan, doppietta, Guidazzi e Corallo; l’ultimo successo del Modena a Venezia in gare ufficiali è invece del 29 agosto 2004, Coppa Italia, finì 3 a 1 per i gialli; l’ultima volta in laguna risale invece allo scorso 18.2.24, finì 2 a 2. era il Modena ancora di Bianco.Il Venezia tra le mura amiche è un rullo compressore, e il Penzo è il vero fortino: i lagunari hanno giocato in casa 11 partite fino ad ora, senza mai pareggiare, totalizzando 30 punti frutto di 10 vittorie e 1 sola sconfitta, condite da 25 reti segnate e 6 sole subite; i veneti sono primi nella classifica parziale delle sole gare giocate in casa. Per provare a riscattare l’amara sconfitta di sabato, Sottil punterà ancora sul suo 3-5-2; per la formazione iniziale, sicuro assente Zampano, squalificato, ed è ancora assente Sersanti, non convocato; prima convocazione per il giovane centrocampista Samuel Wiafe. Tante le incognite, anche in ragione degli impegni ravvicinati.Davanti a Chichizola, sicuri Tonoli, Nador, al probabile rientro dopo la squalifica, e Nieling; a meno che il mister inserisca Dellavalle nei tre dietro spostando Tonoli in fascia destra, o confermi la fiducia ad Adorni; a centrocampo, per sostituire Zampano, le scelte sono o Cotali a sinistra oppure Zanimacchia a sinistra e a destra uno tra Tonoli e Beyuku; oppure potrebbe debuttare il neoacquisto Imputato, che può essere impegnato su entrambe le fasce; sicuri invece Gerli, Santoro e Massolin; in attacco si va verso la conferma della coppia Mendes e De Luca, anche se la sorpresa potrebbe essere Ambrosino titolare in coppia con De Luca, o addirittura Massolin sottopunta dietro a De Luca.Arbitra la partita Kevin Bonacina di Lecco, con il quale curiosamente entrambe le squadre non hanno mai vinto; il Modena, nei sei precedenti ha 2 pareggi e 4 sconfitte; il Venezia invece due pareggi nei due precedenti fin qui disputati.Calcio di inizio alle ore 20.00 allo stadio Penzo di Venezia, davanti alla solita nutrita rappresentanza dei tifosi canarini, nonostante l’infrasettimanale, favorito però dallo storico gemellaggio tra le due tifoserie.