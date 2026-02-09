Modena, l'attualità della Palestina ad 'abitare il tempo'

L’artista palestinese Taysir Batniji torna a Modena e venerdì 13 febbraio, alle 18, partecipa all’incontro “Archivi di Gaza, archivi da Gaza” in programma alla Palazzina dei Giardini ducali (ingresso libero, fino a esaurimento posti) nell’ambito della mostra “Abitare il tempo” che si conclude domenica 15 febbraio; mentre sabato 14, alle 16, si può partecipare alla visita guidata.Nell’appuntamento di venerdì, dedicato alle vicende storiche della Palestina e ai temi di attualità, l’artista dialoga con Maria Chiara Rioli, docente di Storia contemporanea dell’Università di Modena e Reggio Emilia e delegata per la Pace e l'Equità sociale dell’ateneo, rientrata da poche settimane da una missione in Palestina e Israele con il progetto “JERUS-IT-ARTS – Between Italy and Jerusalem”, sviluppato dal Centro interdipartimentale di ricerca sulle Digital Humanities (DHMoRe) nell'ambito dei finanziamenti PNRR - Missione 4.Nell’incontro con l’artista, inoltre, viene presentato il libro “You will find nothing alive like its own image' (Non troverai le cose vive come la loro immagine), pubblicato da Viaindustriae a cura di Daniele De Luigi e prodotto da Fondazione Ago in occasione della mostra.Il volume, il cui titolo è tratto da un verso del poeta Mahmud Darwish, ospita un testo originale di Karim Kattan, romanziere, saggista e poeta palestinese residente a Parigi. La postfazione è della presidente di Fondazione Ago Donatella Pieri che sottolinea l’impegno a “far coesistere memoria, innovazione, riflessione e partecipazione” in un’epoca in cui la “rapidità delle immagini e delle informazioni rischia di cancellare le narrazioni più fragili”.In copertina una delle opere dell’allestimento, della serie “Remnants”: un ciclo di tele che l’artista ha dipinto a olio partendo da screenshot sfuocati di immagini del genocidio della popolazione di Gaza ricevute a partire dall’ottobre 2023 tramite un canale Telegram.La mostra, infatti, prima retrospettiva italiana dell’artista palestinese Taysir Batniji, racconta l’esilio da Gaza ed evoca l’orrore della guerra, ma senza incedere sulla violenza: la sofferenza e proposta attraverso il filtro di una narrazione poetica, spesso venata da un’amara ironia. E l’attualità si intreccia con le memorie personali e familiari di un artista che da anni vive in Francia ma resta profondamente legato alla terra di origine da cui, però, è tenuto lontano da tempo.La mostra si può visitare fino al 15 febbraio da mercoledì a venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19; sabato e domenica a orario continuato dalle 11 alle 19. Ingresso 10 euro (ridotto 5 euro), con agevolazione per i residenti in provincia di Modena (7 euro).Biglietto ridotto a 5 euro per chi ha il biglietto del Museo della Figurina. Mercoledì ingresso libero per i residenti. Sabato, alle 16, senza costi aggiuntivi, visita guidata su prenotazione: agomodena.it.È disponibile gratuitamente anche una guida che introduce i giovani visitatori ai temi della mostra. L’opuscolo, con un linguaggio chiaro e accessibile e con le illustrazioni di Zhai Dewei, può stimolare domande e riflessioni sul modo in cui le opere raccontano esperienze universali di perdita e speranza. Un invito a osservare, comprendere e partecipare, trasformando la visita in un dialogo tra generazioni.