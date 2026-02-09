Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Qualità dell'aria: Modena è la peggiore in Emilia Romagna

Qualità dell'aria: Modena è la peggiore in Emilia Romagna

Nel 2025 appena concluso solo Modena ha sforato i limiti attuali con 40 giorni oltre la soglia giornaliera di polveri sottili, contro i 35 consentiti

2 minuti di lettura

Emilia-Romagna migliora sulla qualità dell'aria, ma rischia di trovarsi fuorilegge quando entreranno in vigore i nuovi limiti europei nel 2030. Secondo il rapporto 'Mal'Aria di Città 2026' di Legambiente, oggi 31 stazioni di monitoraggio su 43 superano il futuro limite per il Pm10, mentre solo due su 24 rispettano quello per il Pm2.5.

Nel 2025 appena concluso solo Modena ha sforato i limiti attuali con 40 giorni oltre la soglia giornaliera di polveri sottili, contro i 35 consentiti.

La situazione più critica si registra proprio a Modena, che dovrà ridurre del 29% il Pm10 e del 43% il Pm2.5 per rientrare nei nuovi parametri. Seguono Parma (riduzione necessaria del 26% e 41%), Piacenza (23% e 35%) e Reggio Emilia (22% e 36%). Bologna, pur partendo da una concentrazione di 21 microgrammi per metro cubo di Pm10, potrebbe farcela: le proiezioni al 2030 la collocano a 18 microgrammi, sotto il limite dei 20. Anche Ravenna è al limite (21 microgrammi, proiezione 20).

Sul fronte del biossido di azoto, dieci stazioni di traffico urbano superano già oggi i 25 microgrammi per metro cubo che diventeranno obbligatori nel 2030. La peggiore è Modena con 24 microgrammi, seguita da Rimini (22) e Reggio Emilia (21).

Il rapporto evidenzia però un trend positivo rispetto al quinquennio 2018-2022: le concentrazioni di Pm10 sono calate in media del 13%, quelle di Pm2.5 del 15% e il biossido di azoto del 19%. I superamenti dei limiti giornalieri di Pm10 si sono ridotti del 60%.

'In Emilia-Romagna - evidenza il documento di Legambiente - le concentrazioni di inquinanti sono diminuite in modo significativo negli ultimi anni, ma la nuova direttiva europea pone il territorio regionale davanti a obiettivi ambiziosi che richiederanno un impegno ancora maggiore'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Virata di Richetti contro Zanca sulla Fondazione di Modena, preludio di un ritorno nel Pd del bel Matteo?

Virata di Richetti contro Zanca sulla Fondazione di Modena, preludio di un ritorno nel Pd del bel Matteo?

Modena, l'attualità della Palestina ad 'abitare il tempo'

Modena, l'attualità della Palestina ad 'abitare il tempo'

Scandalo Fondazione di Modena, per il centrodestra ennesima occasione sprecata?

Scandalo Fondazione di Modena, per il centrodestra ennesima occasione sprecata?

Fondazione di Modena, che maleducazione far domande

Fondazione di Modena, che maleducazione far domande

Rischio alluvione: per la Fossalta altri 3,5 milioni

Rischio alluvione: per la Fossalta altri 3,5 milioni

Ad un passo dal baratro il Volley Modena si rialza e ritrova la vittoria con Concorezzo

Ad un passo dal baratro il Volley Modena si rialza e ritrova la vittoria con Concorezzo

Articoli più Letti La Festa del Borlengo sbarca a Modena

La Festa del Borlengo sbarca a Modena

Scomparsa a Modena, 14enne ritrovata dopo tre giorni in Liguria

Scomparsa a Modena, 14enne ritrovata dopo tre giorni in Liguria

Il killer del capotreno? Era stato fermato dalla polizia locale, ma agenti non hanno accesso a banca dati

Il killer del capotreno? Era stato fermato dalla polizia locale, ma agenti non hanno accesso a banca dati

Fondazione di Modena, alla Diocesi di Modena erogati 2 milioni in tre anni: assordante silenzio sullo scandalo

Fondazione di Modena, alla Diocesi di Modena erogati 2 milioni in tre anni: assordante silenzio sullo scandalo

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Modena, focus sul conflitto Palestina-Israele: sala gremita per l'incontro di Logos e Civiltà

Modena, focus sul conflitto Palestina-Israele: sala gremita per l'incontro di Logos e Civiltà

Raccolta rifiuti: da lunedì addio al porta a porta per altre 7200 utenze

Raccolta rifiuti: da lunedì addio al porta a porta per altre 7200 utenze

'Modena, rimozione veicoli: il concessionario davvero rispetta le tariffe fissate dal Comune?'

'Modena, rimozione veicoli: il concessionario davvero rispetta le tariffe fissate dal Comune?'

Gli studenti del Barozzi, premiati per la loro intervista impossibile al Concorso nazionale Adriano Olivetti

Gli studenti del Barozzi, premiati per la loro intervista impossibile al Concorso nazionale Adriano Olivetti