Modena, festa per i 100 anni della signora Maria

Ha spento cento candeline ieri, 9 febbraio, Maria Federico e, per la speciale occasione, nel pomeriggio ha ricevuto presso la Casa residenza per anziani Cialdini, in cui vive, la visita dell’assessore all'Urbanistica Carla Ferrari.

Compiere cent’anni è un evento speciale e per questo, ai longevi del territorio modenese, in occasione del compleanno, il Comune consegna la medaglia della Bonissima con dedica particolare, per sottolineare il valore del patrimonio culturale ed esperienziale di cui gli anziani sono portatori.

In rappresentanza del sindaco e dell’intera comunità, l’assessora Ferrari le ha rivolto un augurio speciale consegnandole la medaglia in argento della Bonissima e una lettera di auguri firmata dal sindaco Massimo Mezzetti.

Con lei e l’assessore, per festeggiare il traguardo dei cento anni, erano presenti anche il personale della Casa residenza, gli altri ospiti della struttura, il figlio Biagio e la nuora Gianna, i nipoti Alessandro e Stefano, con la moglie Rossella.