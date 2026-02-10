Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Direzione assistenziale Ausl Modena, si è dimessa la dottoressa Altariva: subentra Garzia

In questi giorni la nomina a seguito delle dimissioni per motivi personali presentate dalla dottoressa Daniela Altariva

Nella giornata di ieri la dottoressa Daniela Altariva ha presentato le proprie dimissioni, per motivi personali, dall'incarico di Direttrice assistenziale dell’Ausl di Modena. A fronte di ciò, l'Azienda ha provveduto a nominare facente funzione la dottoressa Anna Rita Garzia (nella foto), che ricopre il medesimo ruolo presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, garantendo così continuità di competenze e integrazione.
Altariva, che continuerà a operare all’interno dell’Azienda USL nel suo ruolo di dirigente delle professioni sanitarie del Distretto di Pavullo, esprime 'profonda gratitudine per l’esperienza professionale e umana maturata nel corso di questo anno – ha dichiarato –, un anno ricco di sfide, impegno condiviso e significative opportunità di crescita. Continuerò nel mio servizio a Pavullo con la stessa dedizione e attenzione alla qualità dei servizi'.
Anna Rita Garzia ha conseguito la Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche presso l’Università di Tor Vergata e il Master in Amministrazione e Gestione dei Servizi Sanitari, prima di intraprendere la propria attività professionale e dirigenziale in Aou culminata con le nomine prima a Responsabile della direzione delle professioni sanitarie nel 2012 e poi a Direttrice assistenziale nel 2024.

