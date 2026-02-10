Nella giornata di ieri la dottoressa Daniela Altariva ha presentato le proprie dimissioni, per motivi personali, dall'incarico di Direttrice assistenziale dell’Ausl di Modena. A fronte di ciò, l'Azienda ha provveduto a nominare facente funzione la dottoressa Anna Rita Garzia (nella foto), che ricopre il medesimo ruolo presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, garantendo così continuità di competenze e integrazione.
Altariva, che continuerà a operare all’interno dell’Azienda USL nel suo ruolo di dirigente delle professioni sanitarie del Distretto di Pavullo, esprime 'profonda gratitudine per l’esperienza professionale e umana maturata nel corso di questo anno – ha dichiarato –, un anno ricco di sfide, impegno condiviso e significative opportunità di crescita. Continuerò nel mio servizio a Pavullo con la stessa dedizione e attenzione alla qualità dei servizi'.
Anna Rita Garzia ha conseguito la Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche presso l’Università di Tor Vergata e il Master in Amministrazione e Gestione dei Servizi Sanitari, prima di intraprendere la propria attività professionale e dirigenziale in Aou culminata con le nomine prima a Responsabile della direzione delle professioni sanitarie nel 2012 e poi a Direttrice assistenziale nel 2024.
Direzione assistenziale Ausl Modena, si è dimessa la dottoressa Altariva: subentra Garzia
In questi giorni la nomina a seguito delle dimissioni per motivi personali presentate dalla dottoressa Daniela Altariva
