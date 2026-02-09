Promozione, il Maranello compie un'altra impresa. Tutti i tabellini

I tabellini

Il Maranello parte in modo molto offensivo. Al 23’ Schiavone conduce palla in solitaria, trascinandosi dietro tutta la difesa avversaria, ma a tu per tu con Giaroli non riesce a concludere a rete. Masone va vicinissimo al vantaggio al 26’: Marverti, con un errore, regala un assist a Bonacini D., che dal limite calcia però di poco a lato. Al 29’ Mohmoh spreca una grossa occasione davanti al portiere, con Khalfaoui bravo a parare. Al 38’ Mohmoh ha un’altra chance davanti a Khalfaoui ma spara alto. Al 42’ Canalini calcia forte in area, ma Giaroli è attento e respinge. Allo scadere del primo tempo Schiavone conquista una bella punizione al limite dell’area, la calcia con precisione e infila il pallone all’incrocio dei pali. Al 52’ Baafi calcia al volo dal limite, ma la palla finisce di poco a lato. Al 58’ Mohmoh colpisce l’incrocio dei pali, la sfera arriva sui piedi di Bonacini R., che però calcia alto. Al 62’ Tognin pesca Schiavone in area: colpo di testa e pallone che si stampa sul palo. Un minuto più tardi Baafi spreca una clamorosa occasione davanti al portiere, calciando fuori.Masone-Maranello 0-1Rete: 45' pt SchiavoneMASONE: Giaroli, Zagnoli, Valmori, Bonacini R., Pozzi, Ventura (10' st Paoli), Acquah, Carrera (8' st Tascedda, 18' st Campani), Jocic, Bonacini D.(35' st Campaniello), Mohmoh (36' st Melioli). A disp.: Catellani, Burani, Omari, Meyong. All.: MarchesiniMARANELLO: Khalfaoui, Dello Preite, Orlandi, Riva, Marverti (43' st Capasso), Tognin, Canalini (33' st Evangelisti), Restilli, Schiavone, Totaro (45' st Guidetti), Baafi (18' st Zagari). A disp.: Mazzetti, Annovi, Seghizzi, Jarmouni, Galli. All.: TosiArbitro: Berardo di BolognaNote: ammonito Carrera.Baiso Secchia-Virtus Correggio 2-1Reti: 18' st Davitti (V), 46' st Banzi (B), 51' st Pederzini (B)BAISO SECCHIA: Rosa, Pavarini, Incerti, Viviroli (25' st Banzi), Ruopolo, Paglia, Ghirelli (25' st Benassi), Bertolani (35' st Morselli), Caselli (20' st Pederzini), Caputo, Barozzi. A disp.: Brevini, Silvestri, Casini, Ovi, Zanetti. All.: BaroniVIRTUS CORREGGIO: De Chirico, Barbieri, Bottoni (15' st Benevelli), Davoli M. (43' st Ferrari), Aveni, Bizzarri (23' st Riccò), Lugli, Mustica, Davitti, Acquafresca, Zito (25' st Davoli F.). A disp.: Neviani, Casarini, Carretti L., Davoli D., Corradi. All.: Carretti M.Arbitro: Bidzogo di ParmaNote: ammoniti Viviroli, Morselli, Bizzarri, Lugli. Castellarano-Medolla San Felice 0-0CASTELLARANO: Lanzotti, Ficarelli, Zinani, Cavazzoli, Cani, Borghi (1' st Guicciardi), Lusoli (49' st Valentini), Saccani, Travagliati (32' st Bettelli), Turci (24' st Piscopo), Rizzuto. A disp.: Peddis, Longu, Belfasti, Dakoli, Panicocolo.All.: Lodi RizziniMEDOLLA SAN FELICE: Neri, Abusoglu (38' st Franco), Saracino, Hoxha, Sentieri, Assohoun, Pastorelli (48' st Malavasi), Zanoli (48' st Trajkovic), Guidone (28' st Tecku), Serroukh, Djwomo. A disp.: Maccarinelli, Benassi, Covili, Leozappa, Bugneac. All.: SemeraroArbitro: De Luca di PiacenzaNote: ammoniti Rizzuto, Lanzotti, Assohoun, Guicciardi, Pastorelli, Abusoglu, Zinani Riese-Sporting Scandiano 0-1 giocata il 07/02Rete: 34' pt ValestriRIESE: Codeluppi, Cuoghi, Incerti, Teocoli (40' st Manicardi), Bonora, Pirondi (27' st Borghi), Di Stasio (16' st Posponi), Prandi, Fontanesi, Mazzoli, Fall (34' st Leonardi). A disp.: Benati, Carra, Boccaletti, Valenti, Mussini. All.: PavesiSPORTING SCANDIANO: Tarabelloni, Valestri, Duci (43' st Ferrari M.), Leoncelli, Pederzoli, Muratori (16' pt Baraldi), Giorgi, Bottazzi, Corbelli, Ferrari R. (16' st Romani), Barbieri (40' st Saetti). A disp.: Taglini, Strozzi, Lasagni, Rinaldini, Mohamed. All.: GalantiniArbitro: Falaguasta di PiacenzaNote: spettatori 100 circa; ammoniti Valestri, Pederzoli, Teocoli, Prandi, Fontanesi, Mazzoli, mister Galantini; espulso Prandi (R) al 26' st per doppia ammonizione. Sanmichelese-Castelnuovo 1-0Rete: 49' st CastaSANMICHELESE: Schiuma, Baisi, Merli, Vernia, Tardini (33' st Ferrari), Farina, Alicchi, Spezzani, Peddis (43' st Gorzanelli), Casta, Manzini. A disp.: Ashong, Doku, Ferrari, Rafrari, Notari, Teneggi, Geti. All.: AzzurroCASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli, Fontanesi, Bellei, Baroni, Manini, Copertino (21' st Peppoloni), Mazzoli, Carbone (21' st Goldoni), Bellentani, Fugallo.A disp.: Ripesi, Giovanardi, Roveri, Lodi, Cavani, Veneri, Cantaroni. All.: CasagrandiArbitro: Mongiorgi di BolognaNote: ammoniti Manzini, Casta, Ferrari, Manini, Carbone; espulso Schiuma (S) al 43' st. Solierese-Casalgrande 5-2Reti: 31' pt Giannelli (S), 43' pt Vaccari (S), 6' st D'Ambrosio (S), 15' st Grignani (C), 33' st Sekyere (C), 34' st su rig. Feninno (S), 44' st Tagliavini (S)SOLIERESE: Tosi, Tagliavini, Gianelli (32' st Bartolomeo), Boschetti (25' st Stancato), Mecorrapaj, Vignocchi, Pagano (17' st Dapoto), Vaccari, Caselli (17' st Schirmo), Feninno, D'Ambrosio (41' st Ronchetti). A disp.: Prejmerean, De Matteis, Ravo, Marani. All.: GrecoCASALGRANDE: Cammarota, Palladini (32' st Bonicelli), Pezzi (10' st Pigoni), Strozzi (13' st Mediani), Sabbadin, Fornari, Giordano (46' st Veroni), Sekyere, Di Costanzo, Xhuvelaj, Grignani. A disp.: Moscardini, Pacella, Lentini, Galletta, Borrelli. All.: La MonicaArbitro: Petronilla di ParmaNote: ammoniti Mecorrapaj, Ronchetti, Cammarota, Sabbadin, Fornari. Virtus Camposanto-United Carpi 1-1Reti: 2' st Natali (V), 10' st Garlappi (U)VIRTUS CAMPOSANTO: Chiossi Al., Azindow, Cicero (20' st Diozzi), Mensah, Deliu, Malavasi (20' st Pjolla), Denteh, Natali, Gripshi (35' st Ndrejaj), Stabellini (20' st Mogavero), Ofosu (25' st Acanfora). A disp.: Grazia G., Vitiello, Rampazzi, Borellini Gualdi. All.: LuppiUNITED CARPI: Chiossi An., Gazzini (13' st Cavallini), Kundome, Vezzani, Paramatti (30' st Kolaveri), Cinelli, Malagoli (20' st Amura), Garlappi, Baraldi, Pellacani (35' st Nadiri), Crispino (35' st Nappa). A disp.: Benetti, Mora, Gianasi, Mebelli. All.: GilioliArbitro: Trevisani di FerraraMontombraro-La Pieve Nonantola rinviata per nebbia