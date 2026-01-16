Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Il Modena gioca bene. La proprietà è con noi'

'Il Modena gioca bene. La proprietà è con noi'

Mister Sottil respinge in conferenza stampa sul bilancio della stagione di andata l'idea di crisi: 'Dobbiamo fare qualcosa di più Ma negli ultimi periodi c'è stata anche rogna'

2 minuti di lettura
Nel pieno di una fase complicata dal punto di vista dei risultati, Andrea Sottil si presenta in conferenza stampa con un messaggio chiaro: niente panico, niente rivoluzioni, solo lavoro. Il tecnico gialloblù, pur riconoscendo la necessità di “fare qualcosa in più”, rifiuta l’etichetta di squadra in crisi e difende con decisione la qualità del gioco espresso dal Modena. E per confermarlo utilizza anche una tabella col numero di tiri e sulle prestazioni. Illustrati con slide sullo schermo.
“Io vedo un Modena che gioca bene a calcio”, afferma nelle sue prime parole significative, quasi a voler fissare un punto fermo attorno al quale ricostruire fiducia e identità. Sottil non nasconde la frustrazione per gli episodi sfavorevoli – “tre pali… la rogna esiste” – ma ribadisce che la squadra produce, crea, costruisce. E che la differenza, in questo momento, la fanno dettagli e errori individuali.

“Non vedo una squadra in crisi”

Il tecnico insiste su un concetto: la prestazione c’è, il lavoro anche. “Non vedo problemi di sistema di gioco”, spiega, sottolineando come le difficoltà siano legate più a cali di concentrazione e a situazioni contingenti che a un impianto tattico da rivedere.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Sottil rivendica la propria metodologia, fatta di intensità e doppie sedute, e garantisce che il gruppo sta rispondendo con compattezza e determinazione.

La proprietà resta al fianco della squadra

Uno dei passaggi più significativi riguarda il rapporto con la società. Sottil racconta di confronti continui e sereni, di una proprietà presente e soprattutto allineata con il lavoro dello staff tecnico.
“La proprietà è serenissima, con una sana incazzatura come tutti noi”, spiega. “Sono contenti del lavoro, me l’hanno detto. Guardano le prestazioni, le occasioni, come la squadra performa. Il messaggio è che stiamo facendo un gran lavoro”.
Il tecnico cita anche una cena con i dirigenti, segnale di un ambiente compatto e consapevole delle difficoltà, ma non disposto a farsi travolgere dal pessimismo.

Giovani, infortuni e cali fisiologici

Sottil dedica spazio anche ai giovani – Massonet, Tononi, Milling, De Jucco, Uiafe – dei quali si dice “orgoglioso”, e analizza con onestà i cali fisici e mentali di alcuni titolari, complicati da infortuni e alternanze ridotte in certi ruoli.
Il cambio di campo d’allenamento, passato al sintetico, viene indicato come un fattore che ha inciso sulla preparazione, ma senza cercare alibi: “Mente e corpo vanno insieme. Siamo calati, è vero, ma ci stiamo lavorando”.

“Torneremo più sporchi e più cattivi”

Il finale della conferenza è una promessa: il Modena ritroverà la versione migliore di sé.
Sottil invita a guardare la classifica con lucidità – “tre pareggi in più e saremmo quinti” – e rilancia con determinazione.
“Torneremo a essere più sporchi, più cattivi, più vincenti”.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Centro sportivo Modena calcio, a Nonantola traffico deviato

Centro sportivo Modena calcio, a Nonantola traffico deviato

Allo Zelocchi, con campo nuovo, ripresi gli allenamenti del Modena: il 6 porte aperte ai tifosi

Allo Zelocchi, con campo nuovo, ripresi gli allenamenti del Modena: il 6 porte aperte ai tifosi

Primavera Modena calcio: contro l'Albinoleffe quarta vittoria di fila

Primavera Modena calcio: contro l'Albinoleffe quarta vittoria di fila

Modena-Sudtirol, il pareggio che sta stretto 0-0

Modena-Sudtirol, il pareggio che sta stretto 0-0

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Modena, lutto nel mondo dello sport: è morto a 78 anni il maestro di judo Giuliano Gibertoni

Modena, lutto nel mondo dello sport: è morto a 78 anni il maestro di judo Giuliano Gibertoni

Modena, nuova illuminazione stadio Braglia: 84mila euro ad azienda di Mirandola per la progettazione

Modena, nuova illuminazione stadio Braglia: 84mila euro ad azienda di Mirandola per la progettazione

Il Venezia sbanca il Braglia, Modena irriconoscibile

Il Venezia sbanca il Braglia, Modena irriconoscibile

Modena, un campionato a due facce: nelle ultime nove gare media da retrocessione

Modena, un campionato a due facce: nelle ultime nove gare media da retrocessione

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Promozione, La Pieve stende la capolista Medolla San Felice

Promozione, La Pieve stende la capolista Medolla San Felice

Eccellenza, Ferrara salva il Formigine all'84'

Eccellenza, Ferrara salva il Formigine all'84'

Urlo di gioia al Palapanini: Valsa group mette KO Trento

Urlo di gioia al Palapanini: Valsa group mette KO Trento

Serie D: Cittadella, ecco il giovane Crosariol

Serie D: Cittadella, ecco il giovane Crosariol