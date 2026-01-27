Incidente mortale a Rolo, muore un operaio di 36 anni investito sulla bici elettrica

Incidente mortale a Rolo, nella bassa reggiana. Un uomo di 36 anni, operaio di un'azienda di carpenteria metallica residente a Fabbrico, ha perso la vita mentre stava andando a lavorare a Reggiolo a bordo della sua bici elettrica. Poco prima delle 7 si è scontrato con un'auto che arrivava dalla direzione opposta all'incrocio tra via Martin Luther King e via Prati.

L'impatto è stato violentissimo. I soccorsi del 118 arrivati con ambulanza e automedica sul posto, sono stati purtroppo vani: l'uomo è deceduto sul colpo. Rilievi affidati alla polizia municipale che sta cercando di ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.