Modena, schianto sulla A22: autostrada chiusa in direzione sud

Schianto questa sera alle 20 in autostrada, le squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena sono intervenute per un incidente stradale avvenuto lungo l’autostrada A22, nel tratto compreso tra Carpi e l’innesto con l’A1, in corsia sud.

L’incidente ha visto coinvolte due autovetture ed un furgone che, per cause ancora in corso di accertamento.

Data la complessità dello scenario, sul posto sono stati inviati tempestivamente due squadre dei vigili del fuoco della Sede Centrale di Modena ed una squadra del distaccamento di Carpi. Il personale dei Vigili del Fuoco ha operato per estrarre due dei nove occupanti dai veicoli coinvolti e per garantire la sicurezza dell’area. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 per la cura dei feriti e la Polizia Stradale per i rilievi di rito e la gestione del traffico. Chiusa l'autostrada in direzione sud per garantire le operazioni di soccorso.

L’intervento è tuttora in fase di ultimazione per il completo ripristino della viabilità.