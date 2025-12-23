Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, perseguita la ex compagna: arrestato tunisino

L’ultimo aggressione sabato nelle strade del centro a Modena, quando lo stranierio ha usato violenza nei confronti della sua vittima

Nel corso del fine settimana, i carabinieri di Modena hanno portato in carcere un 23enne tunisino per atti persecutori nei confronti della ex compagna.

Il provvedimento emesso dal Tribunale di Modena è scaturito dalle dichiarazioni della vittima relative ad un preoccupante scenario di condotte vessatorie patite a partire almeno dal gennaio scorso.

In particolare, l’indagato avrebbe ripetutamente minacciato in modo grave la donna e alcuni suoi familiari al termine di accese discussioni, originate dal risentimento e dalla gelosia causate dalla fine della loro relazione sentimentale.

La donna ha inoltre evidenziato diversi episodi in cui è stata vittima di aggressioni fisiche ad opera dell’ex partner.

L’ultimo aggressione sabato nelle strade del centro a Modena, quando lo straniero ha per l’ennesima volta usato violenza fisica nei confronti della giovane ragazza che, aiutata da alcuni familiari presenti sul posto, è riuscita a contattare i carabinieri. I militari intervenuti sul posto hanno bloccato l’autore e lo hanno immediatamente condotto nei propri uffici.

I successivi accertamenti svolti dai militari hanno consentito di appurare che il nordafricano fosse destinatario del provvedimento restrittivo, emesso dal Tribunale di Modena per la gravità dei precedenti comportamenti illeciti tenuti nei confronti della ex. Il 23enne è in carcere a Modena.

