Reggio Emilia, 80enne modenese truffava i pazienti in ospedale

Abbordava le sue vittime negli ospedali e, spacciandosi per un 'caro amico' di loro familiari, si faceva 'anticipare' le somme necessarie per pagare il ticket di visite mediche inesistenti. In particolare, assicurava che avrebbe restituito il denaro di lì a poco, non appena fosse arrivato il figlio, e poi si dileguava. Agiva così un 'maestro' della truffa di 80 anni, denunciato a piede libero a Reggio Emilia dalla Polizia. Una persona da lui raggirata in passato lo ha riconosciuto nei reparti del Santa Maria, avvisando subito gli agenti del presidio attivo nell'ospedale. Da accertamenti è poi emerso che l'80enne, modenese già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, avrebbe commesso diversi 'colpi' della stessa tipologia anche negli ospedali di Bologna e Modena, dove è stato arrestato in flagranza di reato lo scorso settembre. L'accusa di cui deve rispondere ora è di truffa aggravata.