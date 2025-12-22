Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

In treno con oltre mezzo chilogrammo di hashish e marijuana: arrestato

Sulla linea Modena-Mantova. Alla richiesta del biglietto l'uomo si è innervosito. Il forte odore di sostanza ha fatto scattare la perquisizione

Importante sequestro della Polizia Ferroviaria di Modena in seguito a un controllo a bordo treno. Una pattuglia Polfer, nel corso di un ordinario pattugliamento sulla tratta Modena-Mantova, ha arrestato un cittadino italiano all’altezza della stazione di Reggiolo per possesso di droga. Durante la regolare verifica dei documenti il viaggiatore, nonostante fosse provvisto di un regolare titolo di viaggio, ha mostrato segni di evidente nervosismo, che unitamente al persistente odore di cannabinoidi ha insospettito gli agenti, che hanno immediatamente provveduto a una perquisizione.
Il controllo ha portato al rinvenimento di un panetto di hashish del peso di 516 grammi e di 50 grammi di marijuana, subito requisiti al viaggiatore che è stato accompagnato dai poliziotti al Comando di Polizia Ferroviaria di Mantova. In seguito al fermo, la Polfer ha eseguito una perquisizione domiciliare scoprendo ulteriori stupefacenti e due bilancini di precisione, per un totale di più di 600 grammi di sostanze sequestrate.
Scattato subito l’arresto per l’uomo che, su disposizione dell’autorità giudiziaria mantovana, è stato accompagnato presso la locale Casa Circondariale.

Modena, chiusure al traffico in via Emilia centro per le festività

Bilancio Comune: 'Manovra senza coraggio e di galleggiamento'

Le ragazze del Volley Modena ancora sconfitte: Altamura vince 3 a 0

Volley Superlega: Modena ancora avanti, 3-1 al Cisterna

Serie D, il Cittadella Vis Modena chiude l'anno con pareggio con la Pistoiese

Modena, la 56enne ospitata dal ristoratore ha trovato casa: 'E' la generosità dei cittadini, nel silenzio delle istituzioni'

Modena, ecco i nuovi 9 Maestri del lavoro

Modena, appello dei Verdi a Borghese: 'Inserisca almeno un piatto vegetariano'

Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. L'Ausl: 'Ambulanza sul posto dopo 9 minuti'

Da una cena tra amici a una comunità: il Natale di “Eravamo 4 amici al bar”

Sanità Modena, proroga di 6 mesi e da 3,6 milioni del contratto con i privati

25 anni di Elisoccorso Pavullo, con più di una missione al giorno

