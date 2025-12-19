Paura nella tarda serata di oggi in strada Bellaria, sul cavalcavia che sovrasta l’autostrada A1, dove intorno alle 21.54 si è verificato un grave incidente stradale. Nel sinistro sono rimaste coinvolte quattro autovetture.
All’arrivo dei soccorsi la situazione è apparsa subito critica: due persone erano rimaste incastrate all’interno degli abitacoli, impossibilitate a uscire autonomamente dai veicoli. Le squadre dei Vigili del Fuoco di Modena sono intervenute con urgenza, utilizzando cesoie e divaricatore idraulico per tagliare le strutture delle auto e liberare i feriti.
Una volta estratte in sicurezza, le due persone sono state affidate alle cure del personale sanitario del 118 e successivamente trasportate ospedale
Terminate le operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e dei mezzi coinvolti. Sul posto sono intervenute anche le Forze dell’Ordine per i rilievi di legge e per la gestione della viabilità, che ha subito temporanei rallentamenti.
Scontro in via Bellaria: 4 auto coinvolte, 2 feriti gravi
Poco prima delle ore 22 al cavalcavia sull'A1. I vigili del fuoco hanno liberato dalle lamiere due persone incastrate
Paura nella tarda serata di oggi in strada Bellaria, sul cavalcavia che sovrasta l’autostrada A1, dove intorno alle 21.54 si è verificato un grave incidente stradale. Nel sinistro sono rimaste coinvolte quattro autovetture.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Pestati dal branco in centro: due 17enni all'ospedale, uno ha perso i denti anteriori
Tragedia a Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. La Cgil: 'Mancava defibrillatore'
Camion si ribalta nel Bolognese, 58enne muore schiacciata nella sua auto
Modena, schianto in tangenziale: tre auto coinvolte, quattro feritiArticoli Recenti
Bologna, in carcere noto referente della criminalità organizzata
Modena, 16enne fermato per spaccio in via Emilia Est cerca di corrompere la polizia: arrestato
Maranello, truffa ai danni di una coppia di anziani: arrestati due campani
Donna con intenti suicidi salvata dalla Polizia di Stato