Scontro in via Bellaria: 4 auto coinvolte, 2 feriti gravi

Paura nella tarda serata di oggi in strada Bellaria, sul cavalcavia che sovrasta l’autostrada A1, dove intorno alle 21.54 si è verificato un grave incidente stradale. Nel sinistro sono rimaste coinvolte quattro autovetture.

All’arrivo dei soccorsi la situazione è apparsa subito critica: due persone erano rimaste incastrate all’interno degli abitacoli, impossibilitate a uscire autonomamente dai veicoli. Le squadre dei Vigili del Fuoco di Modena sono intervenute con urgenza, utilizzando cesoie e divaricatore idraulico per tagliare le strutture delle auto e liberare i feriti.

Una volta estratte in sicurezza, le due persone sono state affidate alle cure del personale sanitario del 118 e successivamente trasportate ospedale

Terminate le operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e dei mezzi coinvolti. Sul posto sono intervenute anche le Forze dell’Ordine per i rilievi di legge e per la gestione della viabilità, che ha subito temporanei rallentamenti.

