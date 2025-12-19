Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Scontro in via Bellaria: 4 auto coinvolte, 2 feriti gravi

Poco prima delle ore 22 al cavalcavia sull'A1. I vigili del fuoco hanno liberato dalle lamiere due persone incastrate

Paura nella tarda serata di oggi in strada Bellaria, sul cavalcavia che sovrasta l’autostrada A1, dove intorno alle 21.54 si è verificato un grave incidente stradale. Nel sinistro sono rimaste coinvolte quattro autovetture.
All’arrivo dei soccorsi la situazione è apparsa subito critica: due persone erano rimaste incastrate all’interno degli abitacoli, impossibilitate a uscire autonomamente dai veicoli. Le squadre dei Vigili del Fuoco di Modena sono intervenute con urgenza, utilizzando cesoie e divaricatore idraulico per tagliare le strutture delle auto e liberare i feriti.
Una volta estratte in sicurezza, le due persone sono state affidate alle cure del personale sanitario del 118 e successivamente trasportate ospedale
Terminate le operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e dei mezzi coinvolti. Sul posto sono intervenute anche le Forze dell’Ordine per i rilievi di legge e per la gestione della viabilità, che ha subito temporanei rallentamenti.

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E' stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

