Volley Superlega: Modena ancora avanti, 3-1 al Cisterna

Modena sale dunque a quota 25 punti al quarto posto solitario in classifica e tornerà in campo venerdì 26 dicembre (ore 20.30) sempre al PalaPanini contro Cuneo

Tabellino


Valsa Group Modena – Cisterna Volley 3-1 (25-19, 22-25, 25-19, 25-18)

Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 5, Davyskiba 9, Mati 9, Buchegger 15, Porro 18, Sanguinetti 15, Federici (L), Massari, Perry (L), Tauletta 1, Ikhbayri 1, Giraudo. N.E. Anzani, Bento. All. Giuliani.


Cisterna Volley: Fanizza 1, Bayram 4, Plak 6, Guzzo 1, Lanza 10, Mazzone 10, Currie (L), Finauri (L), Barotto 12, Tarumi 3, Salsi, Muniz De Oliveira 1. N.E. Diamantini, Tosti. All. Morato.


ARBITRI: Giardini, Lot. NOTE – durata set: 22’, 29’, 27’, 26’; tot: 104’.

Spettatori: 2780. MVP: Luca Porro (Valsa Group Modena)


Formazioni

Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Cisterna risponde con Fanizza al palleggio, Guzzo opposto, Bayram-Lanza martelli, Plak-Mazzone centrali con Currie libero.


La gara

I padroni di casa partono fortissimo, due ace consecutivi di Buchegger e 5-0 dopo i primi scambi. Modena continua a spingere, soprattutto in battuta ma non solo: ace di Davyskiba e 13-4. L’attacco vincente di Sanguinetti aumenta ulteriormente il vantaggio, 17-9. Nel primo set non c’è storia, i gialloblù conquistano il parziale senza problemi: 25-19 e 1-0.


Cisterna prova a reagire, parallela vincente di Lanza per il 2-6 e timeout Giuliani.
Modena non molla di un centimetro e ritrova la parità con l’ace di Mati, 16-16. Si gioca punto a punto, ad avere la meglio è la formazione ospite con il punto finale di Lanza: 22-25 e 1-1. Modena comincia bene il terzo set, muro di Sanguinetti per il 6-1 e timeout Morato. Dominio gialloblù, ace di Tizi-Oualou per il 12-3 e altro timeout Cisterna. I gialloblù restano avanti nonostante i tentativi avversari, Davyskiba a segno in attacco e 20-14. I due ace consecutivi di Mati regalano il parziale a Modena, 25-19 e 2-1.


Prevale l’equilibrio in avvio di quarto set, mani-out di Buchegger e 8-7 dopo i primi scambi. Modena prova a scappare via sfruttando la battuta, due ace di fila di Sanguinetti per il 12-9 e timeout Morato. La squadra di Alberto Giuliani mantiene alto il livello di attenzione e concentrazione, fino al definitivo 25-18 e 3-1. Modena sale dunque a quota 25 punti al quarto posto solitario in classifica e tornerà in campo venerdì 26 dicembre (ore 20.30) sempre al PalaPanini contro Cuneo.

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

