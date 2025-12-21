Volley Superlega: Modena ancora avanti, 3-1 al Cisterna

Valsa Group Modena – Cisterna Volley 3-1 (25-19, 22-25, 25-19, 25-18)Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 5, Davyskiba 9, Mati 9, Buchegger 15, Porro 18, Sanguinetti 15, Federici (L), Massari, Perry (L), Tauletta 1, Ikhbayri 1, Giraudo. N.E. Anzani, Bento. All. Giuliani.Cisterna Volley: Fanizza 1, Bayram 4, Plak 6, Guzzo 1, Lanza 10, Mazzone 10, Currie (L), Finauri (L), Barotto 12, Tarumi 3, Salsi, Muniz De Oliveira 1. N.E. Diamantini, Tosti. All. Morato.ARBITRI: Giardini, Lot. NOTE – durata set: 22’, 29’, 27’, 26’; tot: 104’.Spettatori: 2780. MVP: Luca Porro (Valsa Group Modena)Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Cisterna risponde con Fanizza al palleggio, Guzzo opposto, Bayram-Lanza martelli, Plak-Mazzone centrali con Currie libero.I padroni di casa partono fortissimo, due ace consecutivi di Buchegger e 5-0 dopo i primi scambi. Modena continua a spingere, soprattutto in battuta ma non solo: ace di Davyskiba e 13-4. L’attacco vincente di Sanguinetti aumenta ulteriormente il vantaggio, 17-9. Nel primo set non c’è storia, i gialloblù conquistano il parziale senza problemi: 25-19 e 1-0.Cisterna prova a reagire, parallela vincente di Lanza per il 2-6 e timeout Giuliani.Modena non molla di un centimetro e ritrova la parità con l’ace di Mati, 16-16. Si gioca punto a punto, ad avere la meglio è la formazione ospite con il punto finale di Lanza: 22-25 e 1-1. Modena comincia bene il terzo set, muro di Sanguinetti per il 6-1 e timeout Morato. Dominio gialloblù, ace di Tizi-Oualou per il 12-3 e altro timeout Cisterna. I gialloblù restano avanti nonostante i tentativi avversari, Davyskiba a segno in attacco e 20-14. I due ace consecutivi di Mati regalano il parziale a Modena, 25-19 e 2-1.Prevale l’equilibrio in avvio di quarto set, mani-out di Buchegger e 8-7 dopo i primi scambi. Modena prova a scappare via sfruttando la battuta, due ace di fila di Sanguinetti per il 12-9 e timeout Morato. La squadra di Alberto Giuliani mantiene alto il livello di attenzione e concentrazione, fino al definitivo 25-18 e 3-1. Modena sale dunque a quota 25 punti al quarto posto solitario in classifica e tornerà in campo venerdì 26 dicembre (ore 20.30) sempre al PalaPanini contro Cuneo.