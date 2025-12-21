Volley Superlega: Modena ancora avanti, 3-1 al Cisterna

Valsa Group Modena – Cisterna Volley 3-1 (25-19, 22-25, 25-19, 25-18)Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 5, Davyskiba 9, Mati 9, Buchegger 15, Porro 18, Sanguinetti 15, Federici (L), Massari, Perry (L), Tauletta 1, Ikhbayri 1, Giraudo. N.E. Anzani, Bento. All. Giuliani.
Cisterna Volley: Fanizza 1, Bayram 4, Plak 6, Guzzo 1, Lanza 10, Mazzone 10, Currie (L), Finauri (L), Barotto 12, Tarumi 3, Salsi, Muniz De Oliveira 1. N.E. Diamantini, Tosti. All. Morato.
ARBITRI: Giardini, Lot. NOTE – durata set: 22’, 29’, 27’, 26’; tot: 104’.Spettatori: 2780. MVP: Luca Porro (Valsa Group Modena)
Formazioni Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Cisterna risponde con Fanizza al palleggio, Guzzo opposto, Bayram-Lanza martelli, Plak-Mazzone centrali con Currie libero.
La garaI padroni di casa partono fortissimo, due ace consecutivi di Buchegger e 5-0 dopo i primi scambi. Modena continua a spingere, soprattutto in battuta ma non solo: ace di Davyskiba e 13-4. L’attacco vincente di Sanguinetti aumenta ulteriormente il vantaggio, 17-9. Nel primo set non c’è storia, i gialloblù conquistano il parziale senza problemi: 25-19 e 1-0.
Cisterna prova a reagire, parallela vincente di Lanza per il 2-6 e timeout Giuliani.
Prevale l’equilibrio in avvio di quarto set, mani-out di Buchegger e 8-7 dopo i primi scambi. Modena prova a scappare via sfruttando la battuta, due ace di fila di Sanguinetti per il 12-9 e timeout Morato. La squadra di Alberto Giuliani mantiene alto il livello di attenzione e concentrazione, fino al definitivo 25-18 e 3-1. Modena sale dunque a quota 25 punti al quarto posto solitario in classifica e tornerà in campo venerdì 26 dicembre (ore 20.30) sempre al PalaPanini contro Cuneo.