Malamovida, blitz nazionale: a Modena 10 arresti, sei sono stranieri

La Polizia di Stato, con l’impegno degli investigatori delle Squadre Mobili presenti su tutto il territorio nazionale, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, ha concluso una vasta operazione nazionale ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, talvolta anche attraverso i cannabis shop, e dei connessi reati di criminalità diffusa.

L’attività degli investigatori, con il supporto di equipaggi del Reparto Prevenzione crimine e di altri uffici delle Questure, ha consentito di identificare 95.164 persone sospette, di cui 16.701 stranieri e 10.848 minorenni, soprattutto in aree di spaccio o di “mala-movida”, su un migliaio delle quali sono in corso di valutazione eventuali provvedimenti amministrativi di prevenzione. Sono stati arrestati 384 soggetti, di cui 166 stranieri e 6 minorenni e sequestrati 35 chili di cocaina, 1.370 chili di cannabinoidi e un chilo di eroina. Sequestrate anche 41 armi da fuoco e 80 armi bianche nonché oltre 300.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Sequestrati inoltre 5 cannabis shop, in 3 diverse città.

I controlli effettuati nella provincia di Modena hanno consentito di identificare 193 persone sospette, di cui 124 stranieri e 71 minorenni, soprattutto in aree di spaccio o di “mala-movida”. Arrestati 10 soggetti, di cui 6 stranieri e 1 minorenni, e denunciati 23, di cui 18 stranieri e 18 minorenni, soprattutto per reati contro la persona e il patrimonio nonché per spaccio di sostanze stupefacenti e porto illegale di armi. Sequestrati 50,87 gr. di cocaina, 21,93 gr. di cannabinoidi, 3,89 gr. di ketamina e 7,46 gr. di metanfetamine. Sequestrate 1 arma da fuoco, 1 arma bianca e un veicolo e denunciato il gestore di un cannabis shop.