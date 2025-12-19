Jazzopen a Modena per 5 anni: ecco i termini dell'accordo, dal Comune 100mila euro all'anno

L'accordo quinquennale
col quale Jazz Open ha scelto Modena come sede dei propri eventi è indubbiamente un successo in campo culturale e grandi eventi per il sindaco Massimo Mezzetti. Parliamo infatti di uno dei festival musicali più prestigiosi d’Europa, in grado di intercettare un pubblico internazionale e di offrire alla città un palcoscenico decisamente importante. Ma quanto costerà al Comune questo evento? In pratica il Comune di Modena si impegna 'ad erogare a sostegno dell'evento programmato per l'anno 2026 un contributo complessivo di 100.000 euro a fronte di lettera di richiesta del contributo, da considerarsi a titolo di anticipo per la promozione da avviarsi nell'anno 2025 e a verificare per ogni anno di programmazione dell'evento (anni 2027, 2028, 2029, 2030) la disponibilità di risorse e/o utilità a sostegno dell'iniziativa culturale, che verranno erogate previa disposizione di specifici atti di impegno e verifica della disponibilità di risorse a bilancio'.I termini dell'accordo sono stati messi nero su bianco in una recente delibera di giunta.
Gli impegni di Jazzopen Italia Srl
Sono a carico dell'organizzatore:-la gestione e la realizzazione dello spettacolo dal vivo in programma, compresa l’individuazione di artisti e addetti all’organizzazione dell’iniziativa, mantenendo i contatti con essi dalla fase iniziale fino alla loro conclusione;-il
rischio di impresa dell'evento;-la presentazione al Comune di Modena delle domande nonché di tutta la documentazione occorrente al rilascio delle formali autorizzazioni allo svolgimento della manifestazione;-l'impegno a comunicare prontamente al Comune di Modena ogni cambiamento, spostamento e/o modifica della programmazione;-l'individuazione dei fornitori e delle ditte per l'esecuzione dello spettacolo, montaggio-smontaggio degli allestimenti e delle strutture tecniche audio-luci e backline e di tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento dello spettacolo;-personale specializzato per la security e la vigilanza sia durante le fasi di allestimento e disallestimento che durante gli eventi, nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano di sicurezza e gestione delle emergenze presentato all'amministrazione;-l'allestimento delle aree individuate per i pubblici spettacoli, in modo consono e adeguato – compreso il trasporto transenne e facchinaggio -, in accordo con i tecnici del Comune di Modena;-tutti gli allestimenti connessi allo svolgimento del pubblico spettacolo, che dovranno essere conformi alle norme di sicurezza vigenti; eventuali richieste di potenziamento di energia elettrica ed eventuali allacciamenti straordinari, prevedendo in alternativa l'installazione di gruppi elettrogeni;-il rispetto delle eventuali disposizioni impartite dal Comune e dalle Autorità preposte per lo svolgimento dell’evento;-allestimento di servizi igienici adeguati alle capienze, inclusi quelli per diversamente abili;-delimitazione delle aree spettacolo, nel rispetto del piano
di sicurezza ed emergenza approvato, con transenne antipanico e transenne CETA; essere in possesso di polizza assicurativa RCT/RCO, commisurata allo specifico rischio comportante l’attività svolta, contro tutti i danni a persone e cose e adozione di tutte le misure per garantire la massima incolumità;-il rispetto di tutti gli obblighi assistenziali, previdenziali e contributivi per quanto riguarda personale o artisti ingaggiati;-l’assunzione della titolarità dei contratti e dei pagamenti nei confronti degli artisti, delle società di servizio, dei noleggiatori e di tutti coloro che a qualsiasi titolo concorrono alla realizzazione dell'iniziativa;-la diretta comunicazione e relazione delle informazione relativa all'evento ai commercianti della città con particolare riferimento ai commercianti “impattati” e/o ricompresi nell'area della manifestazione che dovranno essere compensati per gli eventuali mancati incassi nei giorni di allestimento, manifestazione, disallestimento;-l'attività di accoglienza nonché il sostenimento delle spese correlate al vitto e all'alloggio degli artisti e il loro staff;-il ripristino degli spazi a conclusione della manifestazione, nelle condizioni originarie di consegna, con esclusione delle pulizie a carico dell'amministrazione comunale;-la fornitura di immagini e fotografie per la comunicazione e l'elaborazione grafica dei materiali promozionali a favore del Comune di Modena;-gli adempimenti nonché il pagamento di tutti gli oneri SIAE previsti da normativa vigente;-la presentazione di
una relazione di monitoraggio nonché di una relazione annuale a conclusione dell'evento;-si impegna a inserire nel materiale promozionale del festival il logo di Visitmodena.it, oltre al quello del comune di Modena, nel rispetto degli accordi presi con i partner e sponsor Impegni a carico del Comune di Modena.
Gli impegni a carico del Comune di Modena
-l'erogazione a Jazzopen Italia Srl di un contributo a titolo di anticipo pari a 100.000 euro con l'impegno di verificare per le successive annualità la disponibilità ad erogare ulteriori utilità;-la concessione del patrocinio all'evento;-la concessione dell'area oggetto di spettacolo in esenzione del canone unico patrimoniale per tutto il periodo di svolgimento dello spettacolo e per quelli di montaggio/smontaggio degli allestimenti e delle strutture nonché tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento dello spettacolo;-la pulizia preliminare delle aree (piazze e luoghi) dedicata agli spettacoli e delle fontane;-l'impegno alla stampa e all'affissione di manifesti degli spazi promozionali riservati al Comune di Modena (se necessario);-le attività propedeutiche agli allestimenti: smontaggio linea filobus ad alta tensione e deviazione delle corse; individuazione di aree parcheggio per l'organizzatore; fornire permesso di accesso e circolazione nella zona a traffico limitato (ZTL) di Modena per i mezzi dell'organizzatore;-la collaborazione del personale di Modenatur, DMO del territorio modenese, per la gestione alberghiera nonché eventuali altri servizi accessori;-promozione dell'iniziativa attraverso i canali istituzionali di promozione turistica a disposizione del Comune di Modena nonché attività organiche e sponsorizzate sui social media in collaborazione, coordinata, con Jazzopen Italia Srl.