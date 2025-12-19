Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Jazzopen a Modena per 5 anni: ecco i termini dell'accordo, dal Comune 100mila euro all'anno

Jazzopen a Modena per 5 anni: ecco i termini dell'accordo, dal Comune 100mila euro all'anno

Parliamo di uno dei festival musicali più prestigiosi d’Europa, in grado di intercettare un pubblico internazionale

4 minuti di lettura
L'accordo quinquennale col quale Jazz Open ha scelto Modena come sede dei propri eventi è indubbiamente un successo in campo culturale e grandi eventi per il sindaco Massimo Mezzetti. Parliamo infatti di uno dei festival musicali più prestigiosi d’Europa, in grado di intercettare un pubblico internazionale e di offrire alla città un palcoscenico decisamente importante. Ma quanto costerà al Comune questo evento? In pratica il Comune di Modena si impegna 'ad erogare a sostegno dell'evento programmato per l'anno 2026 un contributo complessivo di 100.000 euro a fronte di lettera di richiesta del contributo, da considerarsi a titolo di anticipo per la promozione da avviarsi nell'anno 2025 e a verificare per ogni anno di programmazione dell'evento (anni 2027, 2028, 2029, 2030) la disponibilità di risorse e/o utilità a sostegno dell'iniziativa culturale, che verranno erogate previa disposizione di specifici atti di impegno e verifica della disponibilità di risorse a bilancio'.

I termini dell'accordo sono stati messi nero su bianco in una recente delibera di giunta.

Gli impegni di Jazzopen Italia Srl

Sono a carico dell'organizzatore:

-la gestione e la realizzazione dello spettacolo dal vivo in programma, compresa l’individuazione di artisti e addetti all’organizzazione dell’iniziativa, mantenendo i contatti con essi dalla fase iniziale fino alla loro conclusione;

-il
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
rischio di impresa dell'evento;

-la presentazione al Comune di Modena delle domande nonché di tutta la documentazione occorrente al rilascio delle formali autorizzazioni allo svolgimento della manifestazione;

-l'impegno a comunicare prontamente al Comune di Modena ogni cambiamento, spostamento e/o modifica della programmazione;

-l'individuazione dei fornitori e delle ditte per l'esecuzione dello spettacolo, montaggio-smontaggio degli allestimenti e delle strutture tecniche audio-luci e backline e di tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento dello spettacolo;

-personale specializzato per la security e la vigilanza sia durante le fasi di allestimento e disallestimento che durante gli eventi, nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano di sicurezza e gestione delle emergenze presentato all'amministrazione;

-l'allestimento delle aree individuate per i pubblici spettacoli, in modo consono e adeguato – compreso il trasporto transenne e facchinaggio -, in accordo con i tecnici del Comune di Modena;

-tutti gli allestimenti connessi allo svolgimento del pubblico spettacolo, che dovranno essere conformi alle norme di sicurezza vigenti; eventuali richieste di potenziamento di energia elettrica ed eventuali allacciamenti straordinari, prevedendo in alternativa l'installazione di gruppi elettrogeni;

-il rispetto delle eventuali disposizioni impartite dal Comune e dalle Autorità preposte per lo svolgimento dell’evento;

-allestimento di servizi igienici adeguati alle capienze, inclusi quelli per diversamente abili;

-delimitazione delle aree spettacolo, nel rispetto del piano
di sicurezza ed emergenza approvato, con transenne antipanico e transenne CETA; essere in possesso di polizza assicurativa RCT/RCO, commisurata allo specifico rischio comportante l’attività svolta, contro tutti i danni a persone e cose e adozione di tutte le misure per garantire la massima incolumità;

-il rispetto di tutti gli obblighi assistenziali, previdenziali e contributivi per quanto riguarda personale o artisti ingaggiati;

-l’assunzione della titolarità dei contratti e dei pagamenti nei confronti degli artisti, delle società di servizio, dei noleggiatori e di tutti coloro che a qualsiasi titolo concorrono alla realizzazione dell'iniziativa;

-la diretta comunicazione e relazione delle informazione relativa all'evento ai commercianti della città con particolare riferimento ai commercianti “impattati” e/o ricompresi nell'area della manifestazione che dovranno essere compensati per gli eventuali mancati incassi nei giorni di allestimento, manifestazione, disallestimento;

-l'attività di accoglienza nonché il sostenimento delle spese correlate al vitto e all'alloggio degli artisti e il loro staff;

-il ripristino degli spazi a conclusione della manifestazione, nelle condizioni originarie di consegna, con esclusione delle pulizie a carico dell'amministrazione comunale;

-la fornitura di immagini e fotografie per la comunicazione e l'elaborazione grafica dei materiali promozionali a favore del Comune di Modena;

-gli adempimenti nonché il pagamento di tutti gli oneri SIAE previsti da normativa vigente;

-la presentazione di
una relazione di monitoraggio nonché di una relazione annuale a conclusione dell'evento;

-si impegna a inserire nel materiale promozionale del festival il logo di Visitmodena.it, oltre al quello del comune di Modena, nel rispetto degli accordi presi con i partner e sponsor Impegni a carico del Comune di Modena.

Gli impegni a carico del Comune di Modena

-l'erogazione a Jazzopen Italia Srl di un contributo a titolo di anticipo pari a 100.000 euro con l'impegno di verificare per le successive annualità la disponibilità ad erogare ulteriori utilità;

-la concessione del patrocinio all'evento;

-la concessione dell'area oggetto di spettacolo in esenzione del canone unico patrimoniale per tutto il periodo di svolgimento dello spettacolo e per quelli di montaggio/smontaggio degli allestimenti e delle strutture nonché tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento dello spettacolo;

-la pulizia preliminare delle aree (piazze e luoghi) dedicata agli spettacoli e delle fontane;

-l'impegno alla stampa e all'affissione di manifesti degli spazi promozionali riservati al Comune di Modena (se necessario);

-le attività propedeutiche agli allestimenti: smontaggio linea filobus ad alta tensione e deviazione delle corse; individuazione di aree parcheggio per l'organizzatore; fornire permesso di accesso e circolazione nella zona a traffico limitato (ZTL) di Modena per i mezzi dell'organizzatore;

-la collaborazione del personale di Modenatur, DMO del territorio modenese, per la gestione alberghiera nonché eventuali altri servizi accessori;

-promozione dell'iniziativa attraverso i canali istituzionali di promozione turistica a disposizione del Comune di Modena nonché attività organiche e sponsorizzate sui social media in collaborazione, coordinata, con Jazzopen Italia Srl.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Zone rosse a Modena: in 40 giorni identificate 2560 persone, oltre la metà stranieri

Zone rosse a Modena: in 40 giorni identificate 2560 persone, oltre la metà stranieri

Basket e inclusione, premiati i due atleti modenesi del KC21

Basket e inclusione, premiati i due atleti modenesi del KC21

Bus urbani Modena: da gennaio il ripristino delle corse tagliate

Bus urbani Modena: da gennaio il ripristino delle corse tagliate

Comitato Remigrazione, perchè il sindaco parla di 'odio'? Così si liquida il dissenso

Comitato Remigrazione, perchè il sindaco parla di 'odio'? Così si liquida il dissenso

Bilancio Comune Modena, rinnovata intesa con parti sociali e terzo settore

Bilancio Comune Modena, rinnovata intesa con parti sociali e terzo settore

Seconda, il San Paolo supera la Villa d'Oro in finale e vince la coppa

Seconda, il San Paolo supera la Villa d'Oro in finale e vince la coppa

Articoli più Letti Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

La prof Modena sull'emendamento Pd: 'Povero centrodestra, così hai fatto un favore a Mezzetti'

La prof Modena sull'emendamento Pd: 'Povero centrodestra, così hai fatto un favore a Mezzetti'

Comparto Vaciglio senza pace, ora arrivano lettere di disdetta dei contratti d'affitto

Comparto Vaciglio senza pace, ora arrivano lettere di disdetta dei contratti d'affitto

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Mercosur rinviato a gennaio, accordo Ue-Brasile in pausa, plauso all'Italia dalle associazioni

Mercosur rinviato a gennaio, accordo Ue-Brasile in pausa, plauso all'Italia dalle associazioni

Fir di Campogalliano, la proprietà Gruppioni tira dritto e conferma volontà di cessare l’attività

Fir di Campogalliano, la proprietà Gruppioni tira dritto e conferma volontà di cessare l’attività

Fir Campogalliano, 43 lavoratori a rischio: pressioni sulla parlamentare di Fdi Gruppioni, figlia del patron

Fir Campogalliano, 43 lavoratori a rischio: pressioni sulla parlamentare di Fdi Gruppioni, figlia del patron

Comitato Remigrazione sbarca a Modena, il Pd lancia il presidio antifascista

Comitato Remigrazione sbarca a Modena, il Pd lancia il presidio antifascista