Modena, c'è la conferma: Jazz Open in città per 5 anni, successo di Mezzetti

Le prevendite sono già aperte per i primi grandi concerti annunciati che vedranno protagonisti Gregory Porter, Diana Krall, Moby, Jamie Cullum, Joss Stone e Jean-Michel Jarre.
'Aver stretto un rapporto di più lungo periodo con Jazz Open – spiega il sindaco Massimo Mezzetti - ci consentirà di costruire una consuetudine internazionale a Modena, anno dopo anno. Gli ospiti prestigiosi che sono stati annunciati per il 2026, e altri nomi verranno svelati a breve, ci hanno già consentito di capire che il respiro di questa manifestazione è veramente globale. È quindi una bella notizia da condividere con i modenesi.
'L'accordo pluriennale con Jazz Open – aggiunge l’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi - si inserisce in un percorso di programmazione culturale sempre più robusta: un evento come il Jazz Open, inoltre, offre un ulteriore stimolo alla valorizzazione del nostro territorio, utilizzando i linguaggi culturali, in questo caso la musica, come strumento ed elemento di promozione turistica di Modena'.
Ad aprire ufficialmente la prima edizione italiana di Jazz Open Modena, il 13 luglio in piazza Roma, sarà un doppio live che contraddistingue fin da subito il livello dell’evento: Gregory Porter e Diana Krall. Porter, voce tra le più riconoscibili e profonde del jazz contemporaneo, porterà a Modena il suo timbro soul inconfondibile e una carriera costellata di successi internazionali, otto nomination e due Grammy Awards. Artista di punta dell’etichetta Blue Note, capace di unire rigore musicale, calore umano e intensità interpretativa, Gregory Porter incarna una tradizione che affonda le radici nel jazz, nel gospel e nella grande musica black, restituendola con una forza emotiva che conquista pubblici di ogni generazione.
A seguire, Diana Krall, regina indiscussa del jazz-pop mondiale, tra le artiste più premiate e amate degli ultimi decenni.
Il 14 luglio sarà la volta di Moby, figura centrale dell’elettronica globale e artista capace di attraversare generi e linguaggi con una libertà assoluta. Musicista, compositore, producer e attivista, autore di brani che segnano intere generazioni, Moby arriva a Jazz Open Modena con il suo universo sonoro che intreccia dance, pop, techno, gospel e ambient. Oltre trent’anni di carriera, collaborazioni con artisti leggendari e una visione artistica che si estende anche al cinema fanno della sua presenza uno dei momenti più attesi del festival.
Il 16 luglio piazza Roma ospiterà un nuovo doppio concerto con Joss Stone e Jamie Cullum. Joss Stone, voce iconica del contemporary soul, dell’R&B e del funk, apre la serata con un live che promette intensità emotiva e groove profondo, forte di una carriera che supera i quindici milioni di album venduti e di un rapporto diretto e magnetico con il pubblico.
A chiudere la prima edizione di Jazz Open Modena, il 18 luglio, sarà Jean-Michel Jarre, autentico gigante della musica elettronica e visionario instancabile. Con oltre 85 milioni di dischi venduti e una carriera segnata da concerti-evento in luoghi iconici e siti Unesco di tutto il mondo, Jarre propone uno spettacolo che unisce musica, tecnologia e immaginazione.
Piazza Roma ospiterà dunque i grandi concerti, con il palco principale allestito di fronte al monumentale Palazzo Ducale, mentre il Giardino Ducale Estense si configurerà come spazio degli Open Stages dedicato ai giovani artisti, con spettacoli gratuiti pensati per valorizzare nuove energie creative.