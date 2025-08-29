'Cultura perno dello sviluppo di Modena: al nuovo polo Sant'Agostino serve manager di alto profilo'

La cultura come biglietto da visita di una città. Il concetto è talmente abusato da apparire ormai logoro, ma nelle intenzioni del sindaco di Modena Massimo Mezzetti occorre non solo dargli nuovo smalto, ma allargarlo ulteriormente. Dalle politiche culturali - secondo il primo cittadino - passano le terminazioni nervose dello sviluppo stesso della città: dalla socialità, all'identità collettiva, dal welfare sociale e sanitario, passando per la crescita economica in senso stretto.In una lunga chiacchierata ieri pomeriggio nelle sale di piazza Grande, il primo cittadino ha tratteggiato così la sua idea di cultura, i progetti per l'immediato futuro e le pianificazione a lungo termine, senza soffocare le suggestioni, magari irrealizzabili al momento, ma che possono alimentare processi concreti in direzioni diverse. Con uno sguardo che - anche alla luce della sua esperienza di assessore regionale alla cultura - travalica Modena nel tentativo, più volte evocato ma sinora mai sfiorato, di liberarla dalla patina di provincialismo sterile e autoreferenziale nella quale si crogiola. Del resto su questo fronte le sfide imminenti per Modena sono tante, a partire dalla valorizzazione del grande (e costosissimo) nuovo contenitore rappresentato dell'ex Sant'Agostino in piena fase di restauro.Sfide che inevitabilmente impongono un cambio di passo rispetto alla gestione obiettivamente lontana dalle tematiche culturali del suo predecessore, Giancarlo Muzzarelli.'La sperimentazione credo sia stata molto positiva. Temevo polemiche per l'eliminazione dei parcheggi, ma non abbiamo raccolto nessuna lamentela, segno che i modenesi hanno apprezzato l'idea. Ora l'obiettivo è pedonalizzare l'intera piazza e avviare il percorso per implementare e rendere strutturale questa sperimentazione. Ovviamente il progetto definitivo, poichè richiede lavori importanti anche in termini di rifacimento della pavimentazione, dovrà passare in Consiglio comunale. Vogliamo rendere piazza Sant'Agostino la porta di ingresso della città e il centro di una agorà che unisca i due hub culturali che si affacciano su quello spiazzo. Quella piazza, che ospiterà anche un ricordo stabile dell'Eccidio delle Fonderie, vogliamo sia teatro di iniziative culturali importanti e luogo vero di aggregazione, una filosofia che va diffusa anche nelle altre piazze di Modena, a partire dalle periferie. In ogni caso già dal prossimo anno replicheremo il modello di quest'anno allungandolo almeno fino a fine ottobre, quando dovrebbe essere concluso il restauro della prima ala dell'ex Sant'Agostino'.'Abbiamo bisogno di un progetto forte che abbia l'ambizione di guardare oltre i confini emiliani e nazionali. Se vogliamo costruire sinergie vere tra le realtà confluite in Ago, Galleria Civica, musei universitari e tutti gli altri soggetti che operano nell'area, occorre una programmazione che unisca l'umanesimo alla scienza e alla tecnica e che possa attrarre scienziati e artisti in città. Non si tratta di sommare singole attività, ma di pensare in modo collettivo: dobbiamo puntare a costruire un luogo vissuto nel quale la cultura va incontro alle persone'.'Attualmente in Ago ci sono diverse figure e competenze di indubbio spessore, ma forse avremmo bisogno di una figura di sintesi, di alto profilo culturale nazionale o internazionale con capacità manageriali.Serve un manager culturale anche perchè dobbiamo pensare che in prospettiva l'intero complesso di Ago possa avere una capacità di autofinanziamento, almeno in parte'.'Con la riorganizzazione avremo un dirigente di settore e un dirigente di servizio che si occuperà proprio di cultura. Da questo punto di vista raddoppieremo i dirigenti dedicati al tema'.'Sinora non è passata l'idea che la cultura è un elemento centrale per lo sviluppo della città. La cultura rappresenta il 5.5% del Pil regionale e dà lavoro a 88mila addetti, ma al di là di questo è un volano per la socialità, l'identità, il welfare sociale e sanitario e per la stessa crescita economica. La cultura produce anche innovazione industriale, Modena è figlia di una esperienza manifatturiera che non va assolutamente dispersa, ma va sviluppata proprio alla luce di politiche culturali mirate. Il Made in Modena si basa principalmente su un retroterra emozionale che è un tutt'uno con la cultura del territorio. Per questo l'investimento in cultura è decisivo'.'Le mostre di livello costano e il mercato in questo settore è complicato e competitivo. Servono molte risorse e, pur a malincuore, occorre fare scelte anche in termini di offerta di servizi e welfare. Recentemente abbiamo pubblicato un avviso pubblico da 130mila euro per la selezione del progetto espositivo nelle sale al piano terra dell’ala nuova del Palazzo dei Musei e poi non dimentichiamo le Gallerie Estensi, un patrimonio enorme in nostro possesso che va valorizzato'.'Guardi, sul tema dei filosofi di sinistra penso sia un dibattito inesistente. Negli ultimi due anni la platea dei filosofi si è allargata in modo vistoso, parliamo di quasi 30 nuove voci, e non vedo davvero un pericolo di ideologizzazione a senso unico. Sulla formula si può certo ragionare, ma credo che l'architettura complessiva resti vincente e che al massimo possa essere implementata, non certo stravolta'.'Allo staff di Vasco abbiamo esplicitato formalmente il nostro interesse a celebrare a Modena il decennale di Modena Park, ovviamente starà a lui decidere. Allo stesso modo anche a Nicoletta Mantovani abbiamo proposto di realizzare il suo evento a Modena, ma legittimamente ha scelto una altra realtà. In ogni caso il 12 ottobre il Comunale ospiterà un evento di livello in ricordo di Pavarotti. Jazzopen è un evento di caratura internazionale. Dopo trent’anni di successi in Germania uno dei festival musicali più importanti d’Europa, sceglie Modena per la sua prima edizione italiana e le svelo che l'accordo che abbiamo fatto è pluriennale'.'Modenamoremio è uno strumento di promozione e valorizzazione del centro, ma le strategie complessive fanno capo al Comune di Modena che ha lanciato, a questo fine, l'hub urbano coordinato dall'assessore Zanca, che unisce tutti i partner in campo: Camera di Commercio, Fondazione di Modena e le principali associazioni di categoria locali oltre a Mercato Albinelli, Modenatur e, appunto, Modenamoremio'.