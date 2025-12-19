Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, 16enne fermato per spaccio in via Emilia Est cerca di corrompere la polizia: arrestato

E' stato trovato in possesso di crack e hashish, in dosi pronte per la cessione, e di una somma di denaro

La Polizia di Stato di Modena ha arrestato un tunisino di 16 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, per spaccio di sostanza stupefacente e istigazione alla corruzione.

Nella serata del 15 dicembre scorso, intorno alle 22, la polizia nel corso di una attività di monitoraggio ed osservazione delle vie cittadine, ha notato nei pressi di via Emilia Est un giovane dall’atteggiamento sospetto. Il 16enne, alla vista della Polizia, ha accelerato il passo come per eludere un eventuale controllo.

Fermato e identificato dagli agenti, è stato trovato in possesso di crack e hashish, in dosi pronte per la cessione, e di una somma di denaro.

Durante il controllo il giovane ha cercato più volte di corrompere gli operatori, offrendo loro il denaro in suo possesso affinché lo lasciassero libero.

