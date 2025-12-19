Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Zone rosse a Modena: in 40 giorni identificate 2560 persone, oltre la metà stranieri

Gli stranieri irregolari fermati sono stati 14, 6 le persone arrestate e 27 quelle denunciate. Gli ordini di allontanamento adottati sono stati 48

Si è riunito questa mattina il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto, al quale hanno preso parte l’assessore alla Sicurezza del Comune di Modena, il Questore, il Comandante provinciale dei carabinieri, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, il Comandante della Polizia stradale e il Comandante della Polizia locale di Modena, nel corso del quale è stata effettuata una disamina sul complessivo andamento dell’ordine pubblico e della sicurezza nel territorio.

In particolare, nel corso della riunione è stata effettuata una prima valutazione sugli esiti delle intensificazioni dei controlli nelle aree del centro del Capoluogo a seguito dell’ordinanza prefettizia che ha istituito la zona rossa.

Nel periodo dal 5 novembre, data di entrata in vigore del provvedimento, al 14 dicembre, sono state identificate in totale 2.560 persone, di cui 1.156 italiani e 1.404 stranieri, e sono stati controllati 242 veicoli.

Gli ordini di allontanamento adottati in base all’ordinanza sono stati 48, 8 le sanzioni irrogate per reiterazione, mentre gli stranieri irregolari fermati sono stati 14; 6 le persone arrestate e 27 quelle deferite all’Autorità Giudiziaria.


Successivamente si è proceduto alla pianificazione delle attività di prevenzione e controllo in occasione delle prossime festività natalizie.

È stato previsto un rafforzamento e un più
mirato indirizzo dell’azione di monitoraggio e vigilanza presso i luoghi caratterizzati da un notevole afflusso di persone e circolazione di denaro e merci.

Costituiranno, in particolare, oggetto di attenzione le attività commerciali come gli ipermercati, i mercati, i luoghi di aggregazione religiosa, le stazioni ferroviarie e di autobus, i teatri, le strutture ricreative ed i luoghi di intrattenimento.

Una mirata attenzione sarà riservata, altresì, al settore del commercio, sia con riguardo al fenomeno della contraffazione e della circolazione abusiva di merci sia con riguardo alla detenzione di artifizi pirotecnici, disponendo accurati controlli per contrastare il mercato dei materiali illeciti ed il loro utilizzo.

Infine, in considerazione dell’incremento dei flussi di traffico veicolare, al fine di ridurre le cause degli incidenti stradali nonché per proseguire l’attività di prevenzione e contrasto dei comportamenti di guida pericolosi, ed in particolare della guida in stato di ebbrezza, sono stati previsti maggiori controlli, anche con l’utilizzo dell’etilometro, sulla viabilità stradale e autostradale.

