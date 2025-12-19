Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Basket e inclusione, premiati i due atleti modenesi del KC21

Basket e inclusione, premiati i due atleti modenesi del KC21

L’omaggio a Lavinia Guidotti ed Eugenio Pozzi, tra i protagonisti del secondo titolo nazionale di basket per atleti con Sindrome di Down

2 minuti di lettura
È stato un momento di festa, di riconoscimento e di orgoglio condiviso quello di venerdì 19 dicembre nella sala delle Bifore del Palazzo comunale di Modena. L’assessore allo Sport Andrea Bortolamasi ha ricevuto in Municipio due giovani atleti modenesi, Lavinia Guidotti ed Eugenio Pozzi, protagonisti del recente successo nazionale della squadra KC21, formazione del distretto ceramico che per il secondo anno consecutivo ha conquistato il titolo italiano di pallacanestro riservato ad atlete e atleti con sindrome di Down.

All’incontro hanno partecipato anche l'assessore allo Sport del Comune di Sassuolo Serena Lenzotti e il vicesindaco di Fiorano Monica Lusetti, a sottolineare il valore di un progetto che nasce e cresce in un territorio ampio, capace di fare rete attorno allo sport come strumento di inclusione, crescita e partecipazione. KC21 è infatti una squadra di Fiorano, ma rappresenta idealmente tutto il distretto, unendo atleti, famiglie, educatori e tifosi in un percorso condiviso.

Lo scorso novembre la formazione emiliana, che fa capo alla Libertas Fiorano, si è confermata sul tetto d’Italia aggiudicandosi il titolo italiano di pallacanestro C21 al termine di una tre giorni disputata tra Napoli e San Sebastiano al Vesuvio.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Dopo il successo ottenuto nel 2024 a Civitanova Marche, la squadra allenata da coach Marcello Micheloni ha dimostrato di sapersi confermare ad altissimo livello, affrontando il campionato con maturità, determinazione e una crescente consapevolezza delle proprie capacità.

Nel fare dono a Lavinia ed Eugenio del grosso, l’antica moneta in argento coniata dal Comune di Modena nel XII-XIII secolo, l’assessore Bortolamasi ha ricordato quanto lo sport sia importante per Modena che è “tra le città d’Italia con la più alta percentuale di impianti sportivi pubblici per singolo abitante, di gran lunga al di sopra della media nazionale. Ogni anno di questi impianti ne usufruiscono circa 850.000 persone”.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Bus urbani Modena: da gennaio il ripristino delle corse tagliate

Bus urbani Modena: da gennaio il ripristino delle corse tagliate

Comitato Remigrazione, perchè il sindaco parla di 'odio'? Così si liquida il dissenso

Comitato Remigrazione, perchè il sindaco parla di 'odio'? Così si liquida il dissenso

Bilancio Comune Modena, rinnovata intesa con parti sociali e terzo settore

Bilancio Comune Modena, rinnovata intesa con parti sociali e terzo settore

Seconda, il San Paolo supera la Villa d'Oro in finale e vince la coppa

Seconda, il San Paolo supera la Villa d'Oro in finale e vince la coppa

Modena, c'è la conferma: Jazz Open in città per 5 anni, successo di Mezzetti

Modena, c'è la conferma: Jazz Open in città per 5 anni, successo di Mezzetti

Modena, 16enne fermato per spaccio in via Emilia Est cerca di corrompere la polizia: arrestato

Modena, 16enne fermato per spaccio in via Emilia Est cerca di corrompere la polizia: arrestato

Articoli più Letti Modena, ecco i nuovi 9 Maestri del lavoro

Modena, ecco i nuovi 9 Maestri del lavoro

Modena, appello dei Verdi a Borghese: 'Inserisca almeno un piatto vegetariano'

Modena, appello dei Verdi a Borghese: 'Inserisca almeno un piatto vegetariano'

Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. L'Ausl: 'Ambulanza sul posto dopo 9 minuti'

Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. L'Ausl: 'Ambulanza sul posto dopo 9 minuti'

Gratta&Vinci: buco di mezzo miliardo per i modenesi

Gratta&Vinci: buco di mezzo miliardo per i modenesi

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Baggiovara, trattata una rara sindrome endocrina su paziente di 46 anni

Baggiovara, trattata una rara sindrome endocrina su paziente di 46 anni

Alluvione in Romagna, dodici indagati: per la Procura il rischio inondazione è ancora attuale

Alluvione in Romagna, dodici indagati: per la Procura il rischio inondazione è ancora attuale

Sostenibilità: all'Elsa Morante di Sassuolo va di 'moda' lo Swap Party

Sostenibilità: all'Elsa Morante di Sassuolo va di 'moda' lo Swap Party

Il Papa visita la mostra sulla Bibbia di Borso d’Este

Il Papa visita la mostra sulla Bibbia di Borso d’Este