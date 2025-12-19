Basket e inclusione, premiati i due atleti modenesi del KC21
L’omaggio a Lavinia Guidotti ed Eugenio Pozzi, tra i protagonisti del secondo titolo nazionale di basket per atleti con Sindrome di Down
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, ecco i nuovi 9 Maestri del lavoro
Modena, appello dei Verdi a Borghese: 'Inserisca almeno un piatto vegetariano'
Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. L'Ausl: 'Ambulanza sul posto dopo 9 minuti'
Gratta&Vinci: buco di mezzo miliardo per i modenesiArticoli Recenti
Baggiovara, trattata una rara sindrome endocrina su paziente di 46 anni
Alluvione in Romagna, dodici indagati: per la Procura il rischio inondazione è ancora attuale
Sostenibilità: all'Elsa Morante di Sassuolo va di 'moda' lo Swap Party
Il Papa visita la mostra sulla Bibbia di Borso d’Este