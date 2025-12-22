Modena, chiusure al traffico in via Emilia centro per le festività

Per il periodo delle festività natalizie, anche quest’anno, via Emilia centro viene chiusa al transito veicolare da corso Canalgrande a via Ganaceto per garantire una maggiore sicurezza e la possibilità di passeggiare anche in strada. Il provvedimento viene attuato fino alle ore 5 di martedì 7 gennaio, attraverso la collocazione di dissuasori posizionati in modo tale da consentire il passaggio dei veicoli di soccorso, di polizia, residenti e taxi. Negli orari di maggior afflusso dei giorni prefestivi e festivi, inoltre, le postazioni di via Emilia centro saranno presidiate dalla Polizia locale.

Mercoledì 24 dicembre inoltre, dalle 18 alle 20, sarà sospesa la circolazione stradale, eccetto residenti e diretti alle attività, e vietata la sosta in via Castelmaraldo 29. Il provvedimento per consentire la manifestazione “Natale in Pomposa, serata musicale”.

Le chiusure rientrano tra le misure per garantire migliori condizioni di sicurezza nel centro storico durante le festività natalizie decise dal Tavolo tecnico interforze.

