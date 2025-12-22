Per il periodo delle festività natalizie, anche quest’anno, via Emilia centro viene chiusa al transito veicolare da corso Canalgrande a via Ganaceto per garantire una maggiore sicurezza e la possibilità di passeggiare anche in strada. Il provvedimento viene attuato fino alle ore 5 di martedì 7 gennaio, attraverso la collocazione di dissuasori posizionati in modo tale da consentire il passaggio dei veicoli di soccorso, di polizia, residenti e taxi. Negli orari di maggior afflusso dei giorni prefestivi e festivi, inoltre, le postazioni di via Emilia centro saranno presidiate dalla Polizia locale.
Mercoledì 24 dicembre inoltre, dalle 18 alle 20, sarà sospesa la circolazione stradale, eccetto residenti e diretti alle attività, e vietata la sosta in via Castelmaraldo 29. Il provvedimento per consentire la manifestazione “Natale in Pomposa, serata musicale”.
Le chiusure rientrano tra le misure per garantire migliori condizioni di sicurezza nel centro storico durante le festività natalizie decise dal Tavolo tecnico interforze.
Modena, chiusure al traffico in via Emilia centro per le festività
Il provvedimento, volto a garantire una fruizione in maggiore sicurezza nel periodo natalizio, viene applicato fino alle ore 5 di martedì 7 gennaio
Per il periodo delle festività natalizie, anche quest’anno, via Emilia centro viene chiusa al transito veicolare da corso Canalgrande a via Ganaceto per garantire una maggiore sicurezza e la possibilità di passeggiare anche in strada. Il provvedimento viene attuato fino alle ore 5 di martedì 7 gennaio, attraverso la collocazione di dissuasori posizionati in modo tale da consentire il passaggio dei veicoli di soccorso, di polizia, residenti e taxi. Negli orari di maggior afflusso dei giorni prefestivi e festivi, inoltre, le postazioni di via Emilia centro saranno presidiate dalla Polizia locale.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, 56enne per strada e in cerca d'aiuto accolta da ristoratore nel silenzio delle istituzioni: 'Dov'è la nostra rete solidale?'
Modena, ecco i nuovi 9 Maestri del lavoro
Modena, appello dei Verdi a Borghese: 'Inserisca almeno un piatto vegetariano'
Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. L'Ausl: 'Ambulanza sul posto dopo 9 minuti'Articoli Recenti
Lapide Estensi, Giovanardi replica al Comitato: 'Proteste grottesche che umiliano Modena'
Modena, la 56enne ospitata dal ristoratore ha trovato casa: 'E' la generosità dei cittadini, nel silenzio delle istituzioni'
Sanità Modena, proroga di 6 mesi e da 3,6 milioni del contratto con i privati
25 anni di Elisoccorso Pavullo, con più di una missione al giorno