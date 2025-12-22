'Bilancio senza visione? L'opposizione guardi ai tagli del governo'

“Per chi amministra il territorio le chiacchiere stanno a zero, o hai le risorse o no e questo Governo sta attuando una politica di tagli diretti e indiretti che sta dissanguando gli enti locali. Una situazione denunciata dagli amministratori di tutti i colori politici, dai sindaci all'ultima assemblea dell'Anci fino ai presidenti di Regione, anche quelli di centro destra”. Il sindaco Massimo Mezzetti è intervenuto con toni accesi sul finale della discussione sul Bilancio di previsione per spiegare la visione della Giunta sul documento programmatico che lui stesso ha definito di “resistenza attiva”. “Abbiamo deciso di mantenere il livello di quantità e qualità dei nostri servizi – ha spiegato il sindaco – non abbiamo tutte le risorse che vorremmo, se le avessimo faremmo tanti altri interventi ma non possiamo”. La critica al governo e alle opposizioni alle quali contesta di avere descritto la manovra 'senza visione e strategia' fanno a filo conduttore al suo intervento in cui non appare alcun riferimento ad un eventuale impegno per ridurre o revisionare la spesa ma solo una responsabilità del governo.'E se l'opposizione critica accusandoci di non avere visione strategica perché non ne propongono una loro?'' E qui Mezzetti 'scivola' e 'snobba' gli emendamenti dell'opposizione: 'se criticano l'assenza di una visione strategica del bilancio la loro è quella di proporre una rotatoria?'.E con questo approccio il sindaco continua a tenere la barra su un governo nazionale che sarebbe causa di tutto ciò che si sarebbe potuto ma non si può fare e che obbliga a scelte per continuare a garantire i servizi pur con meno trasferimenti. Mezzetti unisce quelli dello scorso anni (che dallo schema allegato al bilancio sarebbero 460 mila quelli 2025), a quelli che peseranno sul 2026 (per 430.000 euro), per arrivare a quel milione di euro. Rispetto alla quale pesa la spesa per i “giusti” rinnovi contrattuali del pubblico impiego che però lo Stato copre in minima parte, meno del 10%, lasciando il resto agli enti locali. Da qui il contrattacco del sindaco rispetto ad una 'mancanza di strategia della manovra del governo nazionale'. E qui Mezzetti richiama la stessa critica (mancanza di una politica infustriale', arrivata su questo punto da Confindustria e Banca d'Italia. E qui Mezzetti azzarda un paragone sul piano nazionale. 'Le risorse per il Ponte sullo stretto sono bloccate fino al 2032, con quelle si finanzierebbe sicuramente una politica efficace sulla casa”.Rivolgendosi al centro destra in aula il Sindaco ha parlato anche di sicurezza tornando a chiedere quella coesione istituzionale che ha più volte evocato in questi mesi.“Tutto quello che si può mettere in campo lo stiamo attuando – ha detto – dalle zone rosse che sono operative alle telecamere che installeremo fuori dagli istituti scolastici. A me pare che qualche risultato lo stiamo ottenendo e abbiamo il dovere di dare un segnale di fiducia e di speranza ai nostri cittadini sapendo che la strada da fare è ancora tanta ma dobbiamo farlo in modo coeso tenendo fuori questo argomento dalla contrapposizione politica”.